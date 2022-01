El líder Real Madrid cae en Getafe, el Barça gana pese a las bajas

El Real Madrid, líder de LaLiga española, encajó su primera derrota entre todas las competiciones desde hace tres meses, este domingo al caer por 1-0 en Getafe, en la 19ª jornada, en la que el Barcelona, a pesar de un importante número de bajas, pudo ganar 1 a 0 en Mallorca.

Pese a la derrota, el Real Madrid tiene ocho puntos de ventaja respecto al Sevilla, segundo clasificado, que se enfrenta el lunes al Cádiz.

El equipo blanco, que no había perdido desde el 3 de octubre en el terreno del Espanyol de Barcelona (2-1), cayó este domingo con un gol del turco Enes Unal en el minuto 9, en una jugada en la que el delantero del Getafe robó el balón al brasileño Eder Militao para batir por bajo al portero belga Thibaut Courtois.

Los hombres del italiano Carlo Ancelotti ponen fin de esta forma a una serie de imbatibilidad de quince partidos en tres meses, en la que registraron 13 victorias y 2 empates, comenzando el año con una derrota que probablemente no entraba en sus planes, ante el 16º clasificado de LaLiga.

"No hay mucho que decir en este partido, sino que nos hemos quedado de vacaciones un día mas. El equipo no parecía el equipo que había terminado el año antes de Navidad. Había menos compromiso, menos concentración. No merecimos perder, el empate habría sido más justo", resumió Ancelotti.

- Oxígeno para Getafe -

Para el Getafe, este triunfo es un balón de oxígeno bienvenido en este inicio de año, con el que el equipo de la periferia de Madrid se aleja provisionalmente de la zona roja de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el primer equipo en la zona de descenso, el Alavés (18º).

Carlo Ancelotti realizó algunos ajustes para intentar arreglar el mal inicio: Ferland Mendy y Marco Asensio cedieron sus puestos en el descanso a Marcelo y a Eden Hazard, que disputaba su 15º partido de la temporada, pero sin éxito.

Felizmente para el equipo blanco, Militao, protagonista del error inicial que ofreció el gol al Getafe, puso su rodilla para desviar un disparo de Carles Aleñá poco antes del descanso (45+1) y evitar el 2-0.

Esta derrota no es la única mala noticia para Ancelotti: Rodrygo, que se lesionó el hombro izquierdo en una caída al inicio del segundo período, fue sustituido en el minuto 67 por Mariano.

- Barcelona y Atlético cumplen -

El FC Barcelona (ahora 5º), pese a tener más de quince bajas entre covid-19, suspensión y lesiones, pudo ganar 1 a 0 en el terreno del Mallorca (15º).

Tras enviar al palo (28) y al larguero (30), el holandés Luuk De Jong firmó el único gol del partido en el 44, de cabeza a centro de Oscar Mingueza.

El arquero Marc André Ter Stegen salvó el triunfo del Barça en el descuento final con una providencial intervención ante una clara ocasión de los baleares.

El Barça, con 31 puntos, se pone quinto a un punto de la zona de Liga de Campeones, que marca ahora el Atlético de Madrid (4º), que derrotó 2-0 al Rayo Vallecano, que era quien ocupaba ese cuarto lugar y que ahora es sexto, a dos puntos de los 'colchoneros'.

"Logramos tres puntos que son muy importantes para nosotros. El primer objetivo de esta temporada es estar en posicion de Champions y hoy estamos a un punto de llegar a este objetivo. Por tanto esta victoria significa mucho para mí", celebró el entrenador del Barça, Xavi Hernández.

Los dos tantos del Atléticoen el Metropolitano ante el Rayo fueron conseguidos por el argentino Ángel Correa (minutos 28 y 53).

"Era tremendamente importante ganar hoy, hemos jugado con mucho corazón, mucha ambición", declaró el entrenador argentino del Atlético, Diego Simeone.

El Atlético se aproxima a un punto del tercer puesto del Betis, que perdió 2 a 0 en casa ante el Celta de Vigo (12º), que venció con un doblete de Iago Aspas.

La Real Sociedad (7ª) alcanza a puntos al Rayo y queda a dos del Atlético tras empatar 1-1 en el terreno del Alavés (18º) en un derbi vasco.

Por su parte, Elche (17º) y Granada (13º) empataron sin goles.

