EEUU.- La nieve apaga los desvatadores incendios forestales que han destruido medio millar de viviendas en Colorado

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La nieve ha apagado este sábado los desvatadores incendios forestales de Colorado que ha destruido ya más medio millar de viviendas y provocado la evacuación de decenas de miles de personas desde mediados de semana. El fuego ha arrasado ya más de 2.400 hectáreas.



"Las estructuras donde estarían estas personas están completamente destruidas y cubiertas con unas 8 pulgadas de nieve en este momento", ha detallado el jefe de Policía del condado, Joe Pelle, según declaraciones recogidas por la NPR (National Public Radio, la radio pública estadounidense).



"Al menos 991 casas fueron destruidas: 553 en Louisville, 332 en Superior y 106 en otras zonas del condado" ha agregado Pelle, aunque el recuento no es definitivo.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este sábado la declaración de desastre mayor en el estado de Colorado por los incendios forestales.



El mandatario también ha asignado la distribución de ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por incendios forestales, según ha informado la Casa Blanca este sábado.



Decenas de miles de personas han tenido que huir, pero por el momento no se tiene constancia de muertes, "un milagro", según ha expresado el gobernador Jared Polis.



Este sábado la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Boulder ha informado de que hay dos personas desaparecidas. "Vamos a seguir investigando", ha explicado una portavoz del organismo, Jennifer Churchill, citada por la cadena CNN.



Las evaluaciones de los daños continúan en otras áreas, y no se descarta la designación del estado de desastre mayor para más condados y otras formas adicionales de asistencia después de que los análisis hayan concluido.