Daniella Alvarez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.104.570 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





Quiero bailar contigo toda la vida 😍❤️❤️❤️❤️💫 @danarenas





En cualquier lugar del mundo pero JUNTOS🗽 😍 Gracias a Dios por permitirnos tener salud y la posibilidad de regalarnos este viaje en nuestra primera Navidad! Que papa Dios y la Virgen permitan que sea la primera de muchas 🙌🏼🎄❤️





Que el mejor regalo sea siempre la salud, el amor y la felicidad, de resto viene por añadidura. Gracias Dios por darnos tanto 🙏 bendiciones para todos y Feliz navidad 🎄❤️ los quiero mucho!!





Y así empiezo mi 2022 ! Feliz, rodeada de mi familia, acompañada del amor de mi vida, haciendo lo que más me gusta 💃, llena de gratitud! Gracias Dios por un año de mucho aprendizaje, por lo bueno y por lo no tan Bueno, porque me has enseñado qué agradecer por lo no tan Bueno, por los momentos difíciles, por las caídas, por aquello que más nos cuesta es lo que más nos hace grande y dignos de merecer lo que somos y lo que tenemos🙌🏼. Feliz año para todos ustedes que siempre me acompañan! Los amo😀❤️vamos por un nuevo año de nuevas y mejores oportunidades !! 💥💥💥💥 (Lo Máximo mi papá bailando conmigo esta champeta 🙈😂) El avioncito ✈️





Mi felicidad!! 🌊 ☀️❤️ @entreaguas_wearableart 👙 Los amo @andreaalvarezv @rickialvarezv @danarenas

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.