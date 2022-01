Correa: "Vamos a ir a más"

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa (d), celebra con su compañero Kieran Trippier (i) tras marcar el 2-0 durante el partido ante el Rayo Vallecano de LaLiga Santander disputado este domingo en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Madrid, 2 ene (EFE).- Ángel Correa, delantero argentino del Atlético de Madrid, avanzó este domingo, tras la victoria contra el Rayo Vallecano (2-0), que su equipo va a "ir a más", consideró "una inmensa alegría" el triunfo y remarcó la importancia de no haber encajado ningún tanto durante el encuentro.

"Después de cuatro partidos consecutivos perdiendo necesitábamos esta victoria. Y ahora sin duda en lo que viene hacia adelante vamos a ir a más", expuso en 'Movistar'.

"Es una alegría inmensa para nosotros arrancar el año así, con una victoria, jugando bien durante todo el partido y ellos no nos crearon peligro y no nos convirtieron, que es lo más importante para nosotros", apuntó el atacante, que siempre trata de estar "bien físicamente para cuando el entrenador y el equipo" le "necesiten dar lo máximo" de él.

Y recordó el primer gol: "Fue una linda jugada y, por suerte, me quedó ahí dentro del área".