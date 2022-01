Corea.- Una persona no identificada entra en Corea del Norte tras atravesar a pie la Zona Desmilitarizada

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Una persona no identificada ha conseguido entrar este pasado sábado en Corea del Norte tras atravesar a pie la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas en lo que se trata de un suceso extremadamente inusual que ha llevado a las autoridades de Seúl a pedir al país vecino que garantice la seguridad de este individuo, tras un incidente similar ocurrido hace año y medio y que desembocó en la muerte a tiros de un ciudadano surcoreano.



La incursión ha sido confirmada hoy por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. "Una persona no identificada aparece en las imágenes captadas por un dispositivo de imagen térmica en el frente oriental", de acuerdo con el comunicado, recogido por la agencia oficial de noticia surcoreana Yonhap.



El indviduo habría atravesado el último puesto de control surcoreano en torno a las 18.40, hora local, y tardó unas cuatro horas en cubrir los, aproximadamente, cuatro kilómetros de extensión de la DMZ para entrar en territorio norcoreano a las 22.40. A pesar de la movilización de las tropas para capturar al individuo, "la dificultad del terreno montañoso" hizo imposible la labor.



Fuentes del Estado Mayor Conjunto han reconocido que tardaron tres horas en conocer la incursión. "En lo que se refiere a nuestra respuesta inicial, creemos que parte de nuestros esfuerzos fueron insuficientes; debería haberse hecho de manera más activa", según admitieron.



La agencia Yonhap ha confirmado que las autoridades surcoreanas han enviado un mensaje a Pyongyang para que intenten garantizar la seguridad de esta persona, teniendo en mente lo ocurrido en septiembre de 2020, cuando un funcionario surcoreano que desapareció cerca de la frontera murió después de, presuntamente, recibir disparos de las fuerzas norcoreanas, que posteriormente habrían acabado quemando el cuerpo por miedo a que pudiera propagar el coronavirus.



Sea como fuere, el Estado Mayor Conjunto no ha detectado "movimientos militares norcoreanos inusuales tras la incursión", de acuerdo con la agencia.



La entrada en Corea del Norte desde el sur es un fenómeno muy raro y en realidad predomina el caso contrario. Hasta ahora el último caso del que se tiene constancia es el de un joven de 24 años que cruzó hacia el norte en julio de 2020.