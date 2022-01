Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, juntos en Málaga

02-01-2022 BÁRBARA REY Y EDMUNDO ARROCET. MADRID, 2 (CHANCE) Hace unas semanas veíamos unas imágenes de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey en la capital madrileña acudiendo a una cena entre amigos. Una amistad muy sorprendente que hacía saltar las alarmas en los medios de comunicación y que algunos no tardaron en etiquetar como 'nueva pareja', pero lo cierto es que nunca hubo una confirmación por parte de ambos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Hace unas semanas veíamos unas imágenes de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey en la capital madrileña acudiendo a una cena entre amigos. Una amistad muy sorprendente que hacía saltar las alarmas en los medios de comunicación y que algunos no tardaron en etiquetar como 'nueva pareja', pero lo cierto es que nunca hubo una confirmación por parte de ambos.



Este domingo los dos tortolitos han vuelto a reaparecer ante las cámaras del programa 'Viva la vida' en Telecinco. Edmundo y Bárbara parece que están disfrutando de unos días en Málaga y hoy han estado comiendo, disfrutando de una velada de lo más entretenida y es en pleno centro donde se les ha pillado juntos y felices.



Sin querer hacer declaraciones al reportero de 'Viva la vida' los dos andaban por el centro de Málaga con una sonrisa en el rostro y sin ponerse la mascarilla para que las cámaras de la prensa les cogieran bien, con esa sonrisa y esos modelos que se han puesto para esta cita.



Edmundo Arrocet sí que ha querido mandarle un beso a Alejandra Rubio a pesar de lo que ha dicho la joven en el plató, asegurando que si se podía creer los sentimientos de Bárbara, pero que a él le veía como un encantador de serpientes. Eso sí, el humorista ha vuelto a confesar que le sigue guardando cariño y respeto.



Unas imágenes que nos llaman especialmente la atención porque después de pillarles en Madrid no les habíamos vuelto a ver y en esta ocasión no se han cortado nada, ya que han ido al centro de Málaga y se han paseado por sus calles como si se tratasen de 'Las Kardashian'.



Muchas especulaciones acerca de qué relación existía entre ambos y estas imágenes solo alimentan los rumores de 'noviazgo' entre dos personas a las que puede interesarle volver a la parrilla mediática. Bárbara debido a las informaciones que le relacionan de nuevo con el emérito y Edmundo por haber estado desaparecido y sin foco mediático todos estos meses.