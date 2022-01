Bajan los contagios por covid en España, pero aumentan las hospitalizaciones

Un cartel informa de la localización dentro de una farmacia en Madrid, en una fotografía de archivo. EFE/ Mariscal

Madrid, 2 ene (EFE).- El descenso en el número de contagios por covid-19 iniciado en Nochevieja en varias regiones de España continúa su tendencia a la baja, aunque las hospitalizaciones no siguen la misma línea con un repunte en los ingresos en los últimos días.

Cataluña, Madrid y Galicia son algunas de las comunidades autónomas españolas que reflejan esta realidad: una bajada de contagios frente al alza de la presión hospitalaria, con más ingresos y más pacientes en UCI por covid, de acuerdo a los datos ofrecidos ayer por las autoridades sanitarias regionales.

Aunque las cifras son provisionales, Cataluña registró en las últimas 24 horas un total de 8.117 nuevos casos positivos frente a los 22.200 de este sábado, un descenso puntual que coincidió con el Año Nuevo y que no evitó, por contra, un aumento de diez nuevos ingresos en las UCI (443 en total).

En general, la sexta ola de la pandemia ha elevado los positivos en esa comunidad autónoma hasta la cifra récord de 123.927 casos en los últimos 7 días, lo que ha provocado que se tripliquen las bajas laborales desde principios de diciembre, si bien los expertos sitúan el pico de contagios durante la próxima semana.

De media, Cataluña detecta 17.700 contagios diarios a través de todo tipo de pruebas, incluidos los autotest de farmacia que se comunican al sistema sanitario, una medida de prevención a la que muchos ciudadanos han recurrido en las fiestas de Navidad y que también ha contribuido a elevar los diagnósticos.

En Madrid se registraron este domingo 3.863 nuevos contagios frente a los 18.303 registrados el viernes, y 12 fallecidos frente a los 14 de hace dos días, mientras sigue subiendo la presión hospitalaria con 1.808 ingresados en planta y 254 en UCI.

La fuerte bajada en los contagios, tras el festivo de Año Nuevo, podría deberse al efecto fin de semana dado que en ese periodo se realizan menos pruebas diagnósticas, tras lo cual es de esperar que haya un repunte.

Se espera que ese repunte sea general en todo España, ya que el Ministerio de Sanidad no ofrece datos oficiales desde el pasado jueves, antes de las celebraciones de Fin de Año.

Ese día, España registró un nuevo récord de contagios de coronavirus con 161.688 positivos en 24 horas, y una incidencia de 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

En total, hasta esa fecha, España sumaba 6.294.745 casos de covid-19 y 89.405 fallecidos desde el inicio de la pandemia.