"Babalawos" cubanos pronostican enfermedades respiratorias y piden prudencia

Sacerdotes "babalawos" hablan durante una conferencia de prensa en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Laura Becquer

La Habana, 2 ene (EFE).- Este será un año de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y trastornos del sistema nervioso, pronosticaron este domingo los sacerdotes de la santería cubana o "babalawos", que pidieron también humildad e higiene para 2022.

La predicción parte de la llamada "Letra del Año" presentada este domingo a la prensa en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y que es el resultado de la tradicional reunión entre Nochevieja y el primer día del año de un grupo de sacerdotes de Ifá de todas las familias de la santería de la isla.

Los "babalawos" advirtieron asimismo que el 2022 estará regido por Obbatalá, el orisha mayor de la religión yoruba, el creador de la Tierra.

Las advertencias de los consagrados al culto de Ifá llegan en un contexto especialmente significativo para la isla, por la grave crisis económica y el repunte de los casos de la covid-19, luego de lograr un control sobre la pandemia en los últimos meses del año pasado.

RECOMENDACIONES DE LA "LETRA"

El oráculo de las religiones afrocubanas contenidas en la "Letra" recomienda "evitar la soberbia y las malas formas", velar por la higiene y prestarle más atención a la educación de los niños y jóvenes.

El respeto al matrimonio, tener más prudencia para evitar catástrofes, humildad, paciencia y unión forman parte del vaticinio de los "babalawos" para el año que recién comienza.

Las indicaciones resuenan tras un año marcado por la pandemia y el cierre de los colegios por el coronavirus, pero también de las protestas sociales y la polarización política.

Los sacerdotes piden además "establecer acuerdos favorables sobre políticas migratorias para evitar pérdidas de vidas humanas", especialmente en un momento en el que se dispararon las salidas ilegales de cubanos que intentaron llegar a Estados Unidos a través del Estrecho de la Florida.

El oráculo contiene asimismo refranes como: "rey muerto, rey puesto", "todo lo tengo, todo me falta", "mientras hay vida, hay esperanza" y "dios le da barba a quien no tiene quijada", con rápidas aplicaciones en el actual contexto de escasez e inflación galopante.

OBBATALÁ RIGE EL 2022

Obbatalá, el orisha mayor de la religión yoruba, regirá 2022 y el signo regente será Babá Eyiogbe, donde nacen los ríos, los vasos sanguíneos y la linfa, la dispersión de los idiomas y la gran consagración de Orí, explicaron asimismo los sacerdotes.

Obbatalá sincretiza con la Virgen de las Mercedes, patrona de Barcelona, es el creador de la Tierra y escultor del ser humano, dueño del color blanco, de la cabeza, los pensamientos y los sueños, según la tradición yoruba.

Su nombre deriva del yoruba Obbàtalá ("rey de la pureza") por lo que abarca todo lo que es limpio, blanco y puro y no acepta que se desnuden en su presencia, ni tampoco la falta de respeto.

Los hijos de Obbatalá se caracterizan por estar llenos de gran voluntad, y muchas veces son catalogados como tercos; por lo general se dedican a realizar trabajos intelectuales y suelen ser introvertidos, tranquilos y reservados pero seguros de las decisiones que toman.

CUBA Y LA SANTERÍA

La santería tiene en la adivinación una de sus principales prácticas y entre sus elementos propios a los caracoles, destinados al acto de consulta, y el uso de los llamados "collares de fundamento", confeccionados con cuentas de los colores que caracterizan a cada deidad.

Los cultos sincréticos en Cuba son parte de la herencia cultural dejada por los esclavos africanos en la época colonial y se han trasmitido por generaciones a través de rezos, ritos, bailes y hasta en la comida.

En el país caribeño ha ganado fieles y la mayoría de la gente la acepta, la practica o acude a "consultarse" para recibir la asistencia de los sacerdotes de la santería conocidos también como "padrinos".

NOTA A LOS ABONADOS: Las decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses han diezmado el equipo de la delegación de Efe en La Habana, donde actualmente solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor. Efe espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla.