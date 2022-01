Arte 2022: Nuevo optimismo, misma incertidumbre

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Redacción Cultura, 2 ene (EFE).- Nuevos museos, nuevo calendario de ferias y bienales, nuevas exposiciones y la misma incertidumbre: el mundo del arte afronta 2022 con una intensa programación y renovado optimismo, aunque a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia.

Frente a otros sectores con mejor recuperación, el mundo del arte avanza lento por el túnel de la crisis sanitaria: los museos todavía no han recuperado los niveles de visitantes por la caída del turismo y las ferias de arte que se han celebrado en 2021 lo han hecho a medio gas.

La resiliencia ha sido la palabra del año para el sector del arte y todo apunta a que se mantendrá en 2022.

Las restricciones en algunos museos del mundo con motivo de la variante omicrón -el Met ha reducido su aforo y varios museos han cerrado por falta de personal- ha traído de vuelta los fantasmas de la peor etapa de la pandemia, pero pese a todo, el tono general es de contenido optimismo.

NUEVOS LUGARES PARA EL ARTE

2022 contará con nuevos museos, uno de ellos, muy esperado: el Gran Museo Egipcio. Su inauguración, retrasada por pandemia, llegará en la segunda mitad de 2022 y se convertirá en como uno de los museos de arqueología más grandes del planeta con 55,000 objetos y una sala dedicada exclusivamente a Tutankamón, el faraón niño.

El nuevo centro estará ubicado muy cerca de las pirámides de Giza y se espera una inauguración por todo lo alto. 2022 dará la bienvenida a otros museos, aunque más modestos, el más importante será el nuevo Museo de Arte Nacional de Noruega, que abrirá en junio, y el Museo del Prado comenzará las obras de ampliación de su nuevo edificio.

BIENALES, FERIAS Y OTROS ENCUENTROS

2022 llega con un calendario cargado de ferias y bienales que se han ido posponiendo en los últimos dos años, aunque la incertidumbre sobre la celebración de muchas citas avanza con el auge de casos.

Una de las más esperadas, la Bienal de Venecia, llega en abril, con un año de retraso y mucha expectación. Por primera vez estará dirigida por una mujer, la italiana Cecilia Alemani.

También la Bienal del Whitney (Nueva York) llega este año, con un año de retraso, para mostrar lo mejor del arte norteamericano. La influyente Documenta Kassel (Alemania) que en 2022 celebra su 15 edición -se celebra cada 5 años-, ha asegurado que seguirá adelante pese a la pandemia y con el objetivo de ser reflejo de la situación actual.

La incertidumbre ha hecho mella en otras citas: TEFAF, la feria de arte antiguo más importante del mundo, que se celebra en Maastricht (Países Bajos) en marzo, ha pospuesto su celebración a la espera de ver la evolución de la variante omicrón; y la feria de arte contemporáneo de India -una de las más grande de Asia-, ha movido también su celebración de febrero a abril.

NUEVAS EXPOSICIONES

Los museos no han recuperado los datos de visitantes previos a la pandemia pero sí cierta normalidad de sus programaciones. Muy lejos quedan ya las exposiciones taquilleras y de grandes presupuestos, pero este año los calendarios siguen en marcha.

Muchos museos no han desvelado sus programaciones, pero los que lo han hecho han optado por una variada programación en la que caben todos los públicos y con alguna sorpresa.

En el apartado de pintura clásica, destacan Tiziano y El Bosco, que desembarcarán en el Palacio Real de Milán, y Raphael, del que se revisará su trayectoria con una exposición en la National Gallery de Londres en una exposición grandes dimensiones.

La pintura contemporánea contará con magnificas exposiciones como una nuevo acercamiento a la perspectiva de Lucian Freud (National Gallery), y una dedicada a la pintura del Louis Bourgeois (Met, Nueva York), una faceta que quedó siempre a la sombra de sus esculturas.

En el apartado de arquitectura, Antoni Gaudi será uno de los grandes protagonistas del año con una gran exposición en el Museo D'Orsay de París, mientras que los secretos de Stonehenge serán desvelados en Brithis Museum.

MERCADO A PRUEBA DE PANDEMIA

El mercado de subastas es el único que parece indemne a la pandemia. Los máximos marcados en 2021 han batido todos los récords y nada apunta en dirección contraria para 2022. Este año Sotheby’s marcó su máximo histórico con unas ventas totales que rondaron los 7.200 millones de dólares. Su principal rival, Christie’s le sigue de cerca, con unos 7.000 millones.

Gran parte de este empujón se debió a la fiebre de los NFT, un nuevo formato de certificado para obras de arte digitales que proviene del mundo de las criptomonedas.

La buena racha es tal que el dueño de Sotheby’s está valorando salir a bolsa el año que viene, según Bloomberg, un síntoma más del buen estado del mercado. 2022, por lo menos en el mercado de subastas, puja al alza.

Celia Sierra.