𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

• Cada segundo ha valido la VIDAAAAA, jamás la pena, por disfrutar tu sonrisa. GRACIAS SALVADOR 😍🙏🏽





• Resumen de estos días… en las caritas de ellos 🦖🦖😍😍





• Indiscutiblemente lo mejor de mi 2021: MATÍAS Y SALVADOR. Mati quiero agradecer tu paciencia sin entender muchas cosas en plena pandemia, no solamente durante el embarazo que estuve quieta más de 6 meses sin poder jugar contigo, también en el post parto, covid, post covid y todo este proceso de Salvador que ha sido confuso para ti. Unos días mamá en casa y otros cuantos sin entender por que está en la clínica con tu hermano, gracias porque eres el hermano más protector y consentidor del mundo. Eres nuestro más Grande regalo de DIOS. Nuestro primer maestro y mi primer más grande AMOR. Salvador, nuestro maestro chiquito y el más ENORME en enseñanza, llegaste a Salvarme, a mostrarme que soy más fuerte y capaz de lo que algún día pensé, fortaleciste mi FE y me mostraste mi misión en esta vida. Eres luz, eres Alegría, eres más de lo que algún día soñé. No cambiaria ni un día de estos 365 para llegar a donde hemos llegado juntos. Gracias DIOS por no soltarnos y llevarnos de tu mano siempre. Feliz año y muchas bendiciones para las Personas que nos han dado tanto cariño, amor y oraciones, también para los que han criticado, juzgado y hablado sin saber, entiendo que la ignorancia existe desde el desconocer cada situación y hablar desde la falta de información, para ustedes en especial GRACIAS, Me han fortalecido y me han llevado a mostrarme más honesta, real y humana. Feliz año, DIOS los bendiga siempre 😍😍🙏🏽🙏🏽🌟🌟





• I N S E P A R A B L E S 💙💙 Emiliano + Matías @cruzosorioivan





• 🌟🌟☀️☀️ @naranjafurcado @julianduquerelojes_

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.