AMP.- O.Próximo.- El preso palestino Abú Hawash se encuentra grave tras 140 días de huelga de hambre

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino culpa a Israel e insta a la comunidad internacional a presionar, mientras Cruz Roja alienta a "encontrar soluciones"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Los médicos que atienden al palestino Hisham Abú Hawash, preso en Israel desde hace más de un año, han avisado de que su estado de salud es grave tras 140 días de huelga de hambre en protesta por su detención sin juicios ni cargos.



Abú Hawash, que se encuentra ahora en el hospital de Assaf Harofeh, cerca de Tel Aviv, lleva bajo "detención administrativa" desde octubre de 2020 -- una modalidad de arresto criticada por ONG internacionales porque no requiere de la presentación de cargos y su extensión es prácticamente indefinida --.



Yihad Islámica, considerada por Israel como una organización terrorista y a la que Abú Hawash estaría vinculado, ha amenazado con provocar una "explosión" de violencia y con reactivar el conflicto armado con los israelíes si no es liberado inmediatamente.



En los últimos días han comenzado a circular imágenes de Abú Hawash en redes sociales, en las que presenta un aspecto extremadamente demacrado.



Si bien las fuentes médicas consultadas por DPA indican que su vida todavía no corre peligro, la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos ha indicado este domingo que Abú Hawash, de 40 años de edad, "corre peligro de muerte inminente" por los bajos niveles de potasio en sangre y la posibilidad de una arritmia cardiaca.



DETENCIÓN ADMINISTRATIVA "INJUSTA"



El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino ha instado este domingo a la comunidad internacional a presionar al Gobierno israelí para que libere a Abú Hawash, aludiendo a que Israel recluye, con una "injusta política de detención administrativa", a los detenidos "sin cargos ni juicios".



En un comunicado, ha destacado que Israel es plenamente responsable por "su deliberado desprecio a su estado de salud" y ha resaltado la decisión de los detenidos administrativos de boicotear a los tribunales militares israelíes y las leyes relacionadas con estas políticas "injustas".



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha dicho este sábado que hay una gran preocupación por la salud de Abú Hawash y ha exigido, asimismo, su liberación, según recoge la agencia oficial de noticias palestina Wafa.



"Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución que evite consecuencias irreversibles para la salud y una posible trágica pérdida de vidas", ha dicho en un comunicado en su perfil oficial de Twitter la delegación de la organización en la zona.



Según el CICR, en su estado y tras tantos días en huelga de hambre, "se requiere de un seguimiento clínico experto". Asimismo, el abogado de la Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS), Jawad Booulos, advirtió también de que sigue en riesgo de muerte súbita, tal y como ya han avisado otras organizaciones no gubernamentales, según recoge Wafa.