Afganistán.- Irán avisa a los talibán de que la legitimidad pasa por la inclusión de los grupos étnicos en el Gobierno

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El embajador de Irán en Afganistán, Bahadur Aminian, se ha sumado a la postura mayoritaria de la comunidad internacional al exigir a los talibán la formación de un nuevo gobierno inclusivo a cambio de recibir legitimidad como líderes del país.



Mientras Estados Unidos y la Unión Europea enfatizan la integración de la mujer en un posible nuevo ejecutivo, Aminian ha destacado que esta inclusión debe beneficiar en particular a todos los grupos étnicos del país.



"Si una organización llega (al poder) y el grupo está (compuesto) por un solo grupo étnico, y los demás grupos étnicos no están incluidos en el gobierno, tenemos como resultado algo inaceptable", ha declarado en comentarios a Tolo News.



En respuesta, el portavoz adjunto de los talibán, Inamulá Samangani, ha avisado al embajador que cualquier intento de presionar a los talibán en la formación de un futuro gobierno podría ser entendido como una injerencia.



"Al final resulta que cada país tiene su propia definición de 'gobierno inclusivo' basada en sus intereses nacionales", ha indicado.



Por último, Aminian ha avisado de que la crisis económica que atraviesa Afganistán es caldo de cultivo para la explosión del yihadismo.



"Si los problemas económicos persisten, provocará más migración, y si los problemas económicos persisten, provocarán más extremismo, que no solo amenazará a Afganistán, sino también a la región entera", ha avisado.