Xavi; "Que no se suspenda el partido me parece una locura"

Xavi Hernández, durante el último partido contra el Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, calificó de "locura" que este domingo (21:00 horas) se juegue el partido contra el Mallorca teniendo en cuenta las dieciocho bajas que arrastra su equipo debido a las lesiones y a los positivos por Covid-19.

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Son Moix, el técnico catalán señaló que sus jugadores están preparando el partido "para ganar", si bien aseveró que la primera plantilla está en una situación "límite" debido a las múltiples bajas que arrastra.

"Creo que era el momento adecuado para suspender el partido, jugarlo adultera la competición. El Mallorca también se han quejado. Hace unos meses se suspendió un partido porque tres jugadores sudamericanos del Sevilla no llegaban para jugar un partido. Tendríamos que apelar al sentido común, porque tenemos 18 bajas", explicó.

En este sentido, Xavi subrayó que su escuadra intentará "competir", si bien recordó que en los entrenamientos tiene que hacer "cosas raras" para cumplir los protocolos de LaLiga, una situación que calificó de "caótica" para los entrenadores.

"Prepararemos el partido para ganar, pero somos muy poquitos. Somos el Barça y cualquier partido salimos a ganar, pero claro que me preocupa la situación. Que no se suspenda el partido me parece una locura", puntualizó.

Y agregó: "Ni el Mallorca tendrá su equipo de gala ni el Barcelona; es un partido descafeinado. Es una situación que es límite para todos. Tenemos diez casos por covid y ahora estamos haciendo un test de antígenos. No lo entiendo, pero si tenemos que jugar, jugaremos".

En la comparecencia, Xavi desveló que en la última prueba PCR el francés Samuel Umtiti ha dado negativo, por lo que podría recuperarlo con vistas al encuentro, si bien ha recordado que no ha entrenado en la última semana.

El preparador de Terrassa no podrá contar tampoco con Pedro González 'Pedri', Memphis Depay y Ansu Fati, que afrontan la última fase de recuperación de sus respectivas lesiones.

"En principio no jugarán. Evolucionan muy bien, pero no están al 100%. Están muy cerca, pero es pronto. En principio no podemos contar con ellos", dijo.

Pese a la situación excepcional causada por las bajas, Xavi consideró que su equipo "ha ganado autoestima" en los últimos partido contra el Elche y el Sevilla, donde sus jugadores mostraron "muy buenas sensaciones".

Por ello, apuntó que el partido ante el Mallorca es "una oportunidad" para que hombres como Riqui Puig demuestren "por qué" juegan en el primer equipo del Barcelona.