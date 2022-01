Venezuela.- Guaidó espera que el 2022 sea "un año de reunificación de los venezolanos"

25-01-2020 El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, en el acto de la Comunidad de Madrid donde recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en Madrid a 25 de enero de 2020 POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El opositor venezolano Juan Guaidó ha deseado a sus compatriotas que 2022 "sea un año de reunificación de los venezolanos" y de volver a encontrarse "en las calles para luchar", como ha expresado este viernes en su cuenta de Twitter.



Guaidó ha hecho balance de 2021, un año "de retos, dificultades y reflexiones para Venezuela y la alternativa democrática", que ha servido a la oposición para mantenerse "firmes hasta recuperar la democracia y la libertad".



"En el 2021, los venezolanos ratificamos nuestra convicción de recuperar nuestra libertad y sobreponernos a las dificultades", ha añadido.



Entre esas dificultades, el opositor se ha referido al coronavirus y a la intención del Parlamento de disponer de recursos protegidos para iniciar la vacunación. Guaidó ha culpabilizado a la "soberbia" de "la dictadura" de Nicolás Maduro por negarse a utilizar ese presupuesto y retrasar, por tanto, la llegada de las vacunas al país.



También ha citado el Acuerdo de Salvación Nacional planteado en mayo para negociar con el Gobierno de Maduro de cara a las elecciones de noviembre de 2021, pero "congelado por la dictadura". No obstante, el opositor se contenta con haber recibido "el respaldo de las fuerzas vivas del país".



Sobre los comicios del 21 de noviembre, Guaidó ha manifestado su respeto, tanto para los partidos que decidieron participar como para los que no, y ha destacado que todos están "juntos" para luchar por "salir de la dictadura".



Asimismo, ha agradecido "la lucha de tantos venezolanos" que ha hecho que la justicia "esté llegando al país"; con la apertura de "una investigación formal a la dictadura por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional".



En su discurso a través de Twitter, el líder opositor también se ha acordado de los venezolanos migrantes y de la crisis migratoria que vive de su país. Por eso, ha agradecido los esfuerzos diplomáticos y las medidas solidarias de otros país con sus compatriotas.



Del mismo modo, ha subrayado el apoyo internacional del "mundo democrático" y ha destacado el fallo de la Corte Suprema de Reino Unido sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para "proteger los activos venezolanos de los saqueos de la dictadura".



"No olvidamos a los más de 240 presos políticos, a los cientos y miles de exiliados y a todos los perseguidos por el régimen, que siguen luchando. Luchamos por verlos libres", ha concluido.