Umtiti se reincorpora a los entrenamientos tras dar negativo por Covid-19

Samuel Umtiti (c), junto a sus compañeros, durante el entrenamiento del equipo previo al encuentro de Liga ante el Mallorca, este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 ene (EFE).- El jugador francés Samuel Umtiti dio negativo por Covid-19 en la última prueba PCR realizada por el Barcelona y se reincorporó a la dinámica de grupo en el último entrenamiento del equipo catalán antes del partido de este domingo (21:00 horas) contra el Mallorca, según informó el club.

De esta manera, el primer equipo azulgrana podrá contar con un efectivo más para viajar a Mallorca, siempre y cuando el técnico Xavi Hernández lo incluya en la lista de convocados que dará a conocer tras la última sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En cualquier caso, el Barcelona arrastra hasta diecisiete bajas para jugar en Son Moix, nueve de los cuales positivos por covid: Dani Alves, si bien todavía no está inscrito, Sergiño Dest, Jordi Alba, Alejandro Balde, Clément Lenglet, Pablo Páez Gavira 'Gavi', sancionado de todas formas, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé y Ez Abde.

Además, en el centro del campo Sergio Busquets será baja por sanción, mientras que Sergi Roberto y Pedro González 'Pedri' lo serán por lesión. En la delantera, continúan con problemas físicos Ansu Fati, Martin Braithwaite, Memphis Depay.

A ellos se suman Ferran Torres, que aún no ha podido ser inscrito, mientras que el delantero Yusuf Demir tiene permiso del club para buscar un nuevo destino.

Si bien Ansu, 'Pedri' y Depay ya han completado parte de los últimos entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros, Xavi precisó en la rueda de prensa previa al encuentro que todavía no están al 100% para viajar a Mallorca.

Por ello, en el último entrenamiento han participado los jugadores del filial Ferran Jutglà, Álvaro Sanz, Comas, Mika Mármol, Guillem, Luicas de Vega, Ilias Akhomach y Estanis.

Antes del inicio de la sesión, los jugadores han recibido la visita del vicepresidente deportivo, Rafa Yuste.