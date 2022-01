Taiwán.- La presidenta de Taiwán advierte a China de que la vía militar "no debería convertirse en una opción"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha advertido este sábado a China, durante su discurso de Año Nuevo, de que la vía militar "no debería convertirse en una opción" para resolver las tensiones entre los dos países.



"Estos movimientos han hecho poco por ayudar a mantener la paz regional y la estabilidad", ha señalado Tsai, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Xi Jinping que "no juzgue mal la situación" entre ambos.



La presidenta taiwanesa ha instado a China a resolver las tensiones de forma pacífica y ha recordado que mantener la estabilidad regional es una responsabilidad compartida, como recoge la agencia DPA.



También ha apelado a la paz para garantizar el bienestar de sus respectivos ciudadanos. "El conflicto militar tendrá impacto en la estabilidad económica", ha augurado.



Taiwán, con su propio Gobierno desde 1949, es considerada por China como una provincia rebelde. El presidente de China, en su último discurso de 2021, ha aludido a la "completa reunificación de la patria" entre los "chinos a ambos lados del Estrecho de Taiwán".



Las palabras de Xi Jinping se han interpretado como una referencia a Taiwán, ante la creciente tensión entre ambas partes tras el aumento del despliegue militar por parte de Pekín en la zona.



RESPALDO A HONG KONG



La presidenta de Taiwán también ha mostrado su respaldo a Hong Kong durante su discurso. Tsai ha acusado a Pekín de suprimir la democracia en Hong Kong y ha manifestado su preocupación ante el recorte de libertades y derechos.



"Reivindicar la democracia y la libertad no es un delito. La posición de Taiwán de apoyar a Hong Kong nunca cambiará", ha recalcado en su discurso.



Taiwán solo cuenta con el reconocimiento de 14 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica, como Honduras, Guatemala, Belice, Paraguay, Haití y otras islas del Caribe.