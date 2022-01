Simeone, pendiente de un segundo negativo "para poder estar con el equipo"

Diego Simeone, en una fotografía de archivo.- EFE/Juan Carlos Hidalgo

Majadahonda (Madrid), 1 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y aislado en su domicilio por Covid-19 desde el pasado jueves, dio en la tarde del viernes negativo en un nuevo test y está pendiente de un segundo resultado en ese sentido en la prueba que se ha hecho con el laboratorio de LaLiga para "poder estar con el equipo" este domingo contra el Rayo Vallecano en el estadio Wanda Metropolitano.

"Me siento perfecto. Absolutamente nada. Ayer por la tarde, el club me mandó hacer en otro laboratorio que no es el de LaLiga un nuevo test, el cual me dio negativo. Repetimos el test con LaLiga y esperamos a ver si hoy durante esta mañana y este mediodía nos confirman un nuevo negativo para mañana poder estar con el equipo", desveló el técnico en la rueda de prensa telemática desde su domicilio en la víspera del choque ante el Rayo.

Simeone resultó positivo en Covid-19 el pasado jueves y desde entonces ha estado aislado y asintomático. Por ese motivo, no ha podido dirigir sobre el terreno los entrenamientos tanto de ese día y del viernes como de este sábado, aunque, en el caso de que resulte de nuevo negativo y tenga la autorización de LaLiga, sí podrá sentarse en el banquillo en el encuentro de este domingo.