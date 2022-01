Simeone: "Nos lastiman muchísimo algunos errores concretos"

Simeone, en el último partido del Atlético de Madrid contra el Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Majadahonda (Madrid), 1 ene (EFE).- Aún aislado en su domicilio por la covid-19, pero ya con un negativo y a la espera de un segundo resultado en ese sentido para dirigir al equipo sobre el terreno este domingo ante el Rayo, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, se enfrenta a su peor racha en el banquillo rojiblanco, con cuatro derrotas seguidas en la Liga, de las que analizó que "algunos errores concretos" están "lastimando muchísimo" y "perjudicando demasiado" al equipo, que atraviesa el momento "más difícil" del curso.

A 17 puntos del liderato del Real Madrid, con sólo 19 de los últimos 39 puntos sumados en la clasificación, doblegado en sus cuatro duelos más recientes con ocho goles en contra en apenas once tiros rivales, la realidad del Atlético está por debajo de las expectativas al inicio de 2022, que empieza este domingo para él frente al Rayo, un puesto -cuarto- y un punto -30 en total suma en esta campaña el bloque franjirrojo- por encima suyo. Hoy es el que marca la diferencia entre jugar o no la Liga de Campeones en 2022-23.

"Nuestro objetivo siempre es el mismo desde que llegamos al club; mantener la competitividad, enfocarnos en el partido a partido a partir del que viene y entender cada encuentro como una final. Y los objetivos llegarán en consecuencia del trabajo hecho durante toda una temporada larga. Evidentemente, siempre durante la temporada se pasan por diferentes lugares y en este momento estamos atravesando seguramente el más difícil", asumió el técnico durante la rueda de prensa telemática desde su domicilio, donde sigue aislado por la Covid-19.

Simeone tiene detectados los problemas del equipo para encadenar esas cuatro derrotas desconocidas hasta ahora para él: "Nos están lastimando muchísimo algunos errores concretos, con los que el equipo termina siendo perjudicado demasiado por lo que realmente ha jugado y mostrado en los cuatro últimos partidos, porque creo que, tanto con el Mallorca como con el Sevilla y el Granada, el equipo hizo situaciones y generó cosas para tener otro resultado. Pero la realidad es el resultado. Es lo único que cuenta en el juego".

"Las derrotas están y las tenemos que enfrentar como son. Al equipo lo veo bien en el primer día que estuve (antes de dar positivo por Covid-19 el pasado jueves, con lo que ha estado aislado en su domicilio desde entonces), lo he seguido en los entrenamientos acá por 'zoom' con los chicos, con Vivas (segundo técnico), Hernán (Bonvincini, tercer entrenador) y el 'Profe' (Ortega, preparador físico), trabajando en campo y estando de acuerdo en todo lo que fuimos avanzando durante esta semana. Los veo bien, con mucho entusiasmo, mucha ilusión y con ganas de empezar este año con mucha energía", abundó el técnico argentino.

"ESPERAMOS EL REGRESO DE GIMÉNEZ CON MUCHO ENTUSIASMO"

El equipo recupera a José María Giménez. Después de cinco partidos de baja, regresará directo a la titularidad en el 4-4-2 que previsiblemente propondrá Diego Simeone en el encuentro de este domingo frente al Rayo Vallecano, junto a Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, Mario Hermoso y Renan Lodi, en la defensa; Yannick Carrasco, Rodrigo de Paul, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el centro del campo; y Ángel Correa y Luis Suárez, en la delantera.

"Giménez es un jugador muy importante. Lo sabemos desde siempre. Ha demostrado durante su juego, sus partidos y sus años en el club la importancia que tiene dentro del equipo y esperamos su regreso con mucho entusiasmo, ilusión y esperando poder ver su mejor versión, la que transmite, contagia y la importancia que tiene dentro de nuestra defensa", expresó Simeone, que confirmó su titularidad en el centro de la zaga.

"Eso le va a generar mañana seguramente empezar el partido, porque ya está bien. A jugar y a tomar ritmo, que es seguramente lo que quiere y lo que está buscando después de este parón tan largo que tuvo", explicó el técnico sobre el central uruguayo, lesionado hace un mes frente al Cádiz y fuera de acción de forma sucesiva en las derrotas contra el Mallorca, el Real Madrid, el Sevilla y el Granada y en el triunfo en la Liga de Campeones ante el Oporto.

Mientras él vuelve, el equipo aún mantiene las bajas de Marcos Llorente y Stefan Savic, con sendas lesiones musculares, aparte de Joao Félix, Héctor Herrera, Koke Resurrección y Antoine Griezmann, por Covid-19. En el caso del internacional francés también prosigue con su recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 12 de diciembre en el derbi ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Y este domingo aguarda el Rayo: "Nos vamos a enfrentar a un equipo valiente, que juega bien, que tiene un entrenador (Andoni Iraola) con las ideas muy claras, que lo viene haciendo muy bien en todos los equipos donde ha pasado y se siente muy identificado con la forma de jugar por lo que se ve al Rayo; muy rápido, muy dinámico, con mucha profundidad, mucha velocidad y mucha estabilidad en el trabajo colectivo en equipo. Hemos trabajado estos días lo que quisiéramos del partido y ojalá podamos demostrarlo en el campo, que es lo único que cuenta".