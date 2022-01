Retos contrapuestos, con la COVID presente y sabor sudamericano

Manuel Pellegrini (d) y Eduardo Coudet, en una fotografía de archivo durante un partido en Balaídos. EFE/Salvador Sas

Sevilla/Vigo, 1 ene (EFE).- Betis y Celta dirimen este domingo un duelo en el arranque de un año ilusionante para ambos, con retos contrapuestos en el presente, al aspirar los béticos a consolidar su tercera plaza y los vigueses a alejarse del descenso, marcado por los positivos por la covid 19 y con sabor sudamericano en los banquillos.

Se ven las caras los equipos de dos técnicos amigos y que mantienen una gran relación, el Betis del chileno Manuel Pellegrini y el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, que comparten un estilo de juego ofensivo y también más problemas, quizás, en la zona defensiva, con lo que la eficacia en ambas áreas será crucial en un Benito Villamarín, con su aforo reducido al 75 %, a 45.000 espectadores, por la nueva normativa.

Ésta viene dada por la evolución de la pandemia y los nuevos brotes de coronavirus que condiciona a ambos equipos afectados por la covid 19. Hasta seis jugadores en el caso del conjunto sevillano y nueve en el gallego, aunque este último parece que ha recuperado a tiempo a más efectivos que los verdiblancos.

El Betis, tras un brillante 2021 en el que desplegó un gran juego, efectista y efectivo, que le permitió volver a la Liga Europa y asentar un proyecto bien comandado por el chileno Pellegrini, su 'gran capitán', quiere arrancar el nuevo año con el mismo brío para asentarse en puestos de Liga de Campeones.

La derrota por 3-2 en Bilbao, en su última cita antes de las vacaciones navideñas, cortó una racha de cuatro triunfos verdiblancos (0-3 en Elche, 3-1 al Levante, 0-1 contra el Barcelona en el Camp Nou y 4-0 ante un rival directo como la Real Sociedad), con lo que ahora la consigna es empezar de la mejor forma un año, con un triunfo que refrende sus opciones de 'Champions'.

Para ello, Pellegrini tiene problemas para componer su convocatoria y también el once. El viernes, entre afectados por la covid y por problemas físicos, no pudo contar con hasta diez futbolistas, aunque es probable que pueda recuperar a alguno para recibir a un Celta más peligroso y efectivo fuera que en Balaídos.

Sería el caso del meta portugués Rui Silva, que viajó a su país por la muerte de su padre y será él quien decida si anímicamente está para jugar. Entre lesiones y positivos -que no se han desvelado-, no se han ejercitado estos días el portero chileno Claudio Bravo; los defensas Miranda, Montoya, el senegalés Sabaly y el argentino Pezzella; y los centrocampistas Joaquín, Rober, el marfileño Paul y el francés Fekir.

Está sancionado el medio argentino Guido Rodríguez. El técnico sí ha recuperado al interior diestro Aitor Ruibal y al delantero Borja Iglesias, este último tras haber pasado la covid, según desveló él mismo.

Mientras, el Celta de Vigo buscará arrancar el nuevo año con un triunfo en el Benito Villamarín para terminar de alejar los “fantasmas” del descenso de Balaídos y pensar en alcanzar una de las plazas europeas, el reto que se ha marcado la plantilla pese a su irregular inicio de curso.

La vuelta al trabajo tras las vacaciones navideñas no ha sido fácil para el técnico Chacho Coudet por el brote de coronavirus que afectó a nueve de sus jugadores, aunque finalmente podrá contar con un once de garantías para desafiar al Betis, al que lleva más de ocho años sin ganar a domicilio.

El argentino sólo retocará su línea defensiva con la entrada de Kevin Vázquez en el lateral derecho y el joven Carlos Domínguez en el centro de la defensa, donde estará acompañado por el ghanés Joseph Aidoo.

A la espera de que el internacional mexicano Orbelín Pineda, primer refuerzo invernal, entre en la dinámica del grupo, Coudet mantendrá su confianza en Denis Suárez, Brais Méndez y Franco Cervi para formar la línea de tres volantes que acostumbra a situar por detrás de Iago Aspas y Santi Mina.

La plantilla celeste realizará esta tarde un último entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, tras el cual se conocerá la lista de convocados para viajar a Sevilla.

- Alineaciones probables:

Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; William Carvalho, Guardado; Rodri, Canales, Juanmi; y Willian José.

Celta: Dituro; Kevin Vázquez, Aidoo, Carlos Domínguez, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Mina.

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18.30.

----------------------------------------------------

Puestos: Betis (3º, 33 puntos). Celta (14º, 20 puntos).

La clave: La efectividad en ambas áreas de los dos equipos y su adaptación a las circunstancias, ante las numerosas bajas por los casos positivos por COVID-19.

El dato: El Celta no gana en el Benito Villamarín desde el 25 de agosto de 2013, cuando lo hizo por 0-2 (Charles Dias y Nolito) con Luis Enrique Martínez en su banquillo.

Las frases:

Manuel Pellegrini, técnico del Betis: "He visto todos los partidos del Celta y merecían más".

El entorno: El Benito Villamarín ha visto reducido su aforo de 60.000 a 45.000 espectadores por la limitación, hasta un máximo del 75 por ciento, aprobada por el Consejo de Salud en los estadios, aunque, con las medidas adoptadas por el club, podrán acceder todos los abonados béticos.