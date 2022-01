Ranking iTunes en Ecuador: Top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 31 de diciembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores pelis en Ecuador. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de iTunes con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según quién está viendo qué en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Sin tiempo para morir

En ‘No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

2. Misfit

De los creadores de Enchufe.TV, esta es la historia de JULIA, una adolescente de América Latina que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Ella es popular, una exitosa Youtuber y quiere convertirse en la reina del baile. Todo cambia abruptamente cuando su familia tiene que regresar a Ecuador. ¿A qué tendrá que enfrentarse? Acostumbrarse a una nueva cultura y una escuela secundaria católica no será fácil. La "gringa" se convierte en el blanco de "La Reinas", tres populares matones que gobiernan la escuela. Julia es ahora una inadaptada que tendrá que ganarse el afecto de sus nuevos amigos para poder sobrevivir.

3. Spider-Man: Lejos de casa

Peter Parker decide irse junto a Michelle Jones, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a Europa después de los eventos ocurridos en Vengadores: EndGame. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuándo es reclutado por Nick Fury para unirse a Mysterio (un humano que proviene de la Tierra 833, una dimensión del multiverso, que tuvo su primera aparición en Doctor Strange) para luchar contra los elementales (cuatro entes inmortales que vienen de la misma dimensión y que dominan los cuatro elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, el aire y la tierra). En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

4. The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro

Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos y en el instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa, al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado.

5. ¡Canta!

Buster es un koala que posee y dirige un gran teatro que está pasando por un momento muy delicado. Para arreglar la situación y recuperar la gloria perdida, organizará el concurso de canto más grande del mundo, que atrae a multitud de animales que buscan convertirse en estrellas. Entre ellos encontramos a un bromista y arrogante ratón, una elefanta adolescente que tiene pánico escénico, una cerda que padece estrés debido a su camada de 25 lechones, un joven gorila proveniente de una familia de gánsteres y una puercoespín que tiene su propia banda de rock alternativo.

6. CODA

Ruby (Emilia Jones) es el único miembro con audición de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote su negocio pesquero. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por la persona con la que realiza duetos. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia.

7. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

8. Little Nicky

Tras diez mil años de duro trabajo, Satanás está deseando retirarse, pero ninguno de sus hijos es lo bastante malvado para sustituirlo. Los mayores, Cassius y Adrian, cansados de la tiranía de su padre, deciden marcharse a Nueva York para instaurar su propio reino infernal. Nicky, el más pequeño y tonto, conseguirá evitar la sucesión encarnándose en un hombre.

9. Christmas at the Palace (TV)

El rey de San Senova, Alexander, contrata a Katie, una expatinadora profesional, para que ayude a su hija en la actuación de Navidad. A medida que pasa el tiempo, Alexander y Katie se enamoran, algo inaceptable para la población más conservadora de San Senova.

10. Matrix Revolutions

La tercera parte de "Matrix" forma junto a "Matrix Reloaded" una película dividida en dos debido a su larga duración. Matrix Revolutions tiene lugar en su mayor parte en en el mundo real, en el que Neo, Trinity y Morpheo lucharán contra el avance de las máquinas hacia la ciudad de Zion, último reducto de la raza humana.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en iTunes!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que iTunes es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.