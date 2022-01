Ranking Disney+ en Estados Unidos: Top 10 de las películas más vistas de hoy viernes, 31 de diciembre

Ver pelis es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay una enorme oferta en el mercado, tanto en los cines como en streaming. Es decir, ya no tienes que desplazarte para encontrar exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Mira las 10 pelis más buscadas en Estados Unidos:

1. Encanto

"Encanto" relata la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica de un pueblo vibrante en las montañas de Colombia escondidas en un “Encanto”. La magia del Encanto ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto Mirabel, quien desea ser tan especial como el resto de su familia. Pero cuando la magia que rodea al Encanto está en peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin ningún tipo de don único, puede ser la única esperanza de su excepcional familia.

2. Bajo el casco: El legado de Boba Fett

Un especial sobre los orígenes y el legado del legendario cazarrecompensas de Star Wars, Boba Fett.

3. Ron da error

Ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños, Barney, un niño de 11 años, descubre que su amigo robot no funciona del todo porque ha sido dañado durante el transporte para su entrega.

4. Vaiana

Una gran aventura acerca de una enérgica adolescente que se embarca en una misión audaz para salvar a su pueblo de una antigua y misteriosa amenaza, en un viaje de autodescubrimiento. La acompañará el arrogante semidiós Maui, quien la guiará en su travesía por el océano en un viaje lleno de acción, plagado de temibles criaturas e imposibles desafíos para restaurar el orden perdido.

5. Far From the Tree

En una playa idílica en el noroeste del Pacífico, la curiosidad se apodera de un mapache joven cuyo padre frustrado intenta mantenerlos a ambos a salvo.

6. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Adaptación cinematográfica del héroe creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973, un personaje mitad chino, mitad americano, cuyo característico estilo de combate mezclaba kung-fu, nunchacos y armas de fuego.

7. Cruella

Ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución del punk rock, muestra a una joven estafadora llamada Estella, una chica inteligente y creativa, decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de moda, que se asocia con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de la capital británica. Pero cuando su talento para la moda llama la atención de la legendaria diseñadora, la Baronesa von Hellman, Estella cambia el rumbo de su vida hasta que una serie de acontecimientos y revelaciones que harán que Estella asuma su lado malvado y se convierta en la estridente, moderna y vengativa Cruella de Vil.

8. Jungle Cruise

Principios del siglo XX. Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, Frank llevará en su barco a la científica Lily Houghton y a su hermano McGregor Houghton. Su misión será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos. Claro que su objetivo no será fácil y en su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también este árbol con propiedades curativas. Esta comedia de acción y aventuras está basada en la atracción Jungle Cruise de los parques de ocio de Disney.

9. Vengadores: Endgame

Después de los eventos devastadores de 'Vengadores: Infinity War', el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez por todas, sin importar cuáles sean las consecuencias.. Cuarta y última entrega de la saga "Vengadores".

10. Raya y el último dragón

Raya, una niña de gran espíritu aventurero, se embarca en la búsqueda del último dragón del mundo con el objetivo de devolver el equilibrio a Kumandra, un lejano y recóndito territorio habitado por una civilización milenaria.

