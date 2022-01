Ranking Apple en Perú: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy sábado, 01 de enero

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de pódcast en tu plataforma de transmisión favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus producciones. Ahí se organizan según la predilección de los usuarios en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, mantente informado con lo último del acontecer mundial.

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

3. Sudaca.pe

Podcasts de Sudaca.pe

4. La Republica - Sin guion

Rosa María Palacios analiza y explica los temas de coyuntura a su fiel estilo. De lunes a viernes un nuevo episodio.

5. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

6. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

7. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

8. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

9. El hilo

Cuando alguien comparte un hilo en redes sociales sabemos que nos va a contar una historia, o dar análisis y contexto que no hemos visto en otro lado. Este podcast es todo eso: una invitación a profundizar las historias más importantes de la semana en América Latina. Todos los viernes en la mañana Eliezer Budasoff y Silvia Viñas te ayudan a entender las noticias más allá de los titulares. Más en elhilo.audio El Hilo es un podcast coproducido por Radio Ambulante Estudios y VICE News. For..

10. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Perú. ¡Anímate a descubrirlos en Apple!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.