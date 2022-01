Oklahoma City Thunder vence a New York Knicks por 95-80

Oklahoma City Thunder se impuso como local a New York Knicks por 95-80 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Oklahoma City Thunder perdieron a domicilio contra Phoenix Suns por 115-97. Por su parte, los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Detroit Pistons por 85-94. Oklahoma City Thunder, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 13 victorias en 35 partidos disputados, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 17 partidos ganados de 36 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de Oklahoma City Thunder, marcó la máxima diferencia (tres puntos) al final del cuarto y acabó con un 23-20. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo visitante logró aproximarse en el electrónico y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 28-29. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 51-49 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto Oklahoma City Thunder consiguió distanciarse en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-1 y llegó a ir ganando por 14 puntos (70-56) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 23-16 y 74-65 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de Oklahoma City Thunder incrementaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-0 y tuvieron una diferencia máxima de 17 puntos (95-78), y el cuarto acabó con un resultado parcial de 21-15. Finalmente, el partido concluía con un resultado de 95-80 para los jugadores del equipo local.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de Shai Gilgeous-Alexander y Aaron Wiggins, que consiguieron 23 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes y 13 puntos, una asistencia y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron RJ Barrett y Mitchell Robinson, con 26 puntos, tres asistencias y siete rebotes y nueve puntos y 12 rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la NBA, Oklahoma City Thunder se enfrentará a Dallas Mavericks en el Chesapeake Energy Arena, mientras que New York Knicks se enfrentará a Toronto Raptors en el Amalie Arena.