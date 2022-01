Más de 12.000 ONG pierden su licencia de fondos extranjeros en la India

Imagen de archivo de una campaña de la organización no gubernamental Oxfam internacional en Nueva Delhi, India. EFE/Raminder Pal Singh

Nueva Delhi, 1 ene (EFE).- Más de 12.000 ONG, entre las que se encuentran instituciones benéficas, humanitarias y médicas, perdieron su licencia para recibir fondos extranjeros en la India después de que sus permisos caducasen este sábado, una significativa cifra que se conoce tras el rechazo de dicha solicitud a las Misioneras de la Caridad.

Entre las 12.580 entidades que han visto cesados sus permisos para percibir financiación extrajera en el país asiático, se encuentran la organización humanitaria OXFAM, el Centro Nacional de Artes Indira Gandhi, el Instituto Indio de Administración Pública o la Asociación Médica de la India (IMA), según el portal web de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, en inglés).

También están en la lista la Asociación de Tuberculosis de la India, el Centro Cultural Islámico de la India o la Asociación de Hospitales Emmanuel, que administra más de una docena de hospitales en la nación.

Varias fuentes del Ministerio del Interior indio aseguraron al canal de noticias local NDTV que las solicitudes rechazadas se deben a que las instituciones, o bien no solicitaron la renovación del permiso o sus peticiones fueron rechazadas de acuerdo a los términos de elegibilidad impuestos por las autoridades competentes.

La llamativa lista de instituciones a las que se denegó la licencia de extensión a la financiación extranjera, se suma así a las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, a la que fue rechazada su solicitud por "no cumplir las condiciones de eligibilidad", según explicó en un comunicado la cartera de Interior el pasado martes.

El ministerio precisó que mientras estudiaban la petición de renovación, advirtieron "inconsistencias" por parte de la congregación religiosa que provocaron el rechazo de la renovación, y precisaron además que no habían recibido ninguna petición por parte de la orden para revisar el caso.

La financiación internacional de la orden dedicada a las labores de caridad quedó comprometida con la decisión del Gobierno indio, por lo que a partir de ahora el manejo de divisas y su uso será considerado ilegal en el país.

Además, esta decisión no solo ha puesto desde entonces en suspenso las operaciones de la organización, sino que también levantó nuevas críticas por ataques a comunidades no hindúes.

La orden religiosa, que en vez del hábito viste un sari, tradicional prenda femenina india, de color blanco con franjas azules, cuenta en la actualidad con unas 4.500 misioneras en más de 130 países, en los que ayuda a leprosos, enfermos de sida, huérfanos, prostitutas o refugiados.