Maduro dice que 2021 fue de "institucionalidad democrática" para Venezuela

Imagen de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Archivo

Caracas, 31 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a sus compatriotas recordar el 2021 que termina este viernes como "el año de la institucionalidad democrática" y "de la consolidación de la paz social" en el país.

"Tendremos que recordar este año 2021 por ser el año de la institucionalidad democrática, de la consolidación de la paz social. Quiero reconocer la gran labor que han hecho todos los poderes del Estado en este sentido", dijo el mandatario durante su mensaje de fin de año.

Al respecto, destacó la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en la que el 92 % de los asientos están ocupados por chavistas, al no presentarse a las elecciones legislativas el grueso de la oposición.

Esta AN suplió a la anterior, elegida en 2015 y que contaba con una amplia mayoría opositora.

Acerca del poder judicial, resaltó que "avanzó en reformas muy importantes, sustanciales, necesarias para garantizar que la justicia en el país se ejerza con eficiencia y calidad".

Finalmente, destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), también un poder público en Venezuela, fue renovado en mayo y está integrado por tres rectores de perfil oficialista y dos opositores.

De ese CNE, subrayó que "le ha dado al mundo una nueva lección de democracia, libertad y de soberanía política", con la convocatoria de las elecciones locales y regionales del pasado 21 de noviembre.

Finalmente y acerca de la pandemia, aseguró que Venezuela cierra el "año con buenos resultados", ya que ha "alcanzado la meta de vacunación del 90 % con mucho sacrificio", si bien no detalló si se refiere a quienes han recibido una sola dosis o ambas.