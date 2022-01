29-12-2021 Los diez alimentos que deberán formar parte de tu dieta este 2022. MADRID, 1 (CHANCE) Comenzar el año con claridad mental, aumento de energía y un incremento general en el bienestar físico es posible a través de una combinación de vida sana, ejercicio y por supuesto una nutrición adecuada. Incorporar en la dieta diaria alimentos antiinfamatorios y antioxidantes ayudarán a mejorar la apariencia general y salud de la piel, mostrando un rostro con un mejor tono, una mayor luminosidad y un aspecto mucho más rejuvenecido y, para ello, el Dr Perricone tiene muy claro los grupos de nutrientes y alimentos que no deben faltar en tus platos si lo que se desea es iniciar el 2022 deteniendo el paso del tiempo en la piel. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR PERRICONE MD



Comenzar el año con claridad mental, aumento de energía y un incremento general en el bienestar físico es posible a través de una combinación de vida sana, ejercicio y por supuesto una nutrición adecuada. Incorporar en la dieta diaria alimentos antiinfamatorios y antioxidantes ayudarán a mejorar la apariencia general y salud de la piel, mostrando un rostro con un mejor tono, una mayor luminosidad y un aspecto mucho más rejuvenecido y, para ello, el Dr Perricone tiene muy claro los grupos de nutrientes y alimentos que no deben faltar en tus platos si lo que se desea es iniciar el 2022 deteniendo el paso del tiempo en la piel.



La Dieta Perricone no está concebida para perder peso, aunque una gran mayoría de quienes la han seguido han perdido peso, pues entre las claves del buen funcionamiento orgánico que promueve este sistema nutricional está el alcanzar nuestro normo-peso o peso ideal.



"La dieta Perricone más que una dieta es un cambio de mentalidad, una manera de re-evaluar los hábitos alimentarios para conseguir una vida más sana, pues ayuda a frenar la inflamación y la oxidación celular a través de primar ciertos súper-alimentos antioxidantes y antiaging y, con ello, a recuperar la salud de la piel y del cuerpo en general, además de potenciar la energía", explica Raquel González, directora de formación de Perricone MD.



Los 10 súper-alimentos del Dr. Perricone



1. Salmón salvaje: El salmón tiene un alto contenido en DMAE, axantina y ácidos grasos esenciales (más del 5% de su contenido son grasas 'buenas')



2. Aceite de oliva virgen extra: Compuesto casi en un 75% por ácido oleico (una grasa monoinsaturada encargada de hacer que disminuya la oxidación del LDL, o 'colesterol malo', que puede provocar un deterioro de las células), contiene altos niveles de polifenoles como el hidroxitirosol.



3. Verduras verdes: Una sopa a base de brócoli, espinacas o espárragos verdes es una magnífica opción para obtener nutrientes y antioxidantes como la vitamina C, el calcio o el magnesio, que frenan el envejecimiento.



4. Fresas y frutos rojos o del bosque: Potentes antioxidantes con bajo contenido glicémico son claves para conseguir un rostro más joven y lleno de vitalidad. Además, ayudan a reducir la grasa corporal acumulada.



5. Lácteos naturales orgánicos, sin edulcorantes y bajos en sal: Entre los dos más recomendados se encuentran el yogur natural orgánico (sin azúcar ni edulcorantes añadidos) y el kéfir. Ambos contienen importantes bacterias para la salud intestinal y mejoran la digestión.



6. Avena en copos: Rica en fibras, grasas monoinsaturadas y proteínas, ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial, además de mejorar el sistema digestivo, regular el azúcar en sangre y proteger el organismo contra el cáncer.



7. Plantas aromáticas y especias: Tienen propiedades antiaging, como la cúrcuma: antiinflamatoria y neuroprotectora. La salsa de tabasco es otra de las opciones admitidas.



8. Té verde: Es una de las bebidas clave de la dieta antiaging Perricone con más propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente. Contiene polifenoles de catechin y antioxidantes que estimulan el metabolismo y frenan el envejecimiento.



9. Agua mineral: La deshidratación dificulta la metabolización de las grasas y, por lo tanto, impedirá que el organismo elimine los residuos, además de fomentar el desarrollo de los compuestos inflamatorios.



10. Cacao puro en pequeñas 'dosis': Es un potente antioxidante que evita el ataque de los radicales libres y, gracias a su alto contenido en magnesio, regula los niveles de azúcar, ayuda a 'fijar' el calcio, controla la flora intestinal y protege el sistema cardiovascular.