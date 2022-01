Los Bulls cazan a los Nets, los Jazz siguen imparables y LeBron se luce

LeBron James, de Los Angeles Lakers lucha por el balón con Ben McLemore (i), de los Portland Trailblazers, durante el partido de la NBA celebrado entre Los Angeles Lakers y los Portland Trailblazers en el Staples Center en Los Angeles, este viernes. EFE/ Phillip Kim

Los Ángeles (EE.UU.), 31 dec (EFE).- Los Chicago Bulls alcanzaron a los Brooklyn Nets en el liderato de la Conferencia Este con una victoria "in extremis" en la última jornada de 2021 de la NBA, en la que los Utah Jazz sumaron su sexto triunfo seguido y LeBron James dio una exhibición arrolladora solo un día después de cumplir 37 años.

LAKERS 139 - BLAZERS 106

Con 41 puntos y 14 rebotes en solo 29 minutos en la pista, LeBron James fundió a los Portland Trail Blazers en un gran recital ofensivo de Los Angeles Lakers para cerrar el 2021.

James volvió a ser el pívot titular de los angelinos, encadenó su séptimo partido con más de 30 puntos anotados, y tuvo un gran apoyo en Russell Westbrook (cuatro triple-doble consecutivo con 15 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias).

Frente a la excelente actuación coral de los de púrpura y oro, los Blazers no estuvieron a la altura del duelo y sus máximos anotadores fueron Ben McLemore (28 puntos) y Damian Lillard (18 puntos).

PACERS 106 - BULLS 108

Un acrobático y afortunado triple de DeMar DeRozan en el último segundo le dio a los Bulls un dramático triunfo sobre los Indiana Pacers que extiende a seis la racha de partidos seguidos ganando para los de Chicago.

Los Bulls tienen ahora el mejor balance del Este junto a los Brooklyn Nets de James Harden y Kevin Durant.

DeRozan (28 puntos y 6 asistencias) y Coby White (24 puntos con 6 de 7 en triples) fueron los mejores de los Bulls en tanto que Caris LeVert (27 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Domantas Sabonis (24 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) sobresalieron en unos Pacers que acabaron destrozados por perder el encuentro en el último instante.

Chris Duarte, novato dominicano de los Pacers, no jugó por estar en el protocolo del coronavirus.

JAZZ 120 - TIMBERWOLVES 108

Con un notable último cuarto (34-21), los Jazz tumbaron a los Wolves para continuar metiendo presión en la Conferencia Oeste con su sexta victoria seguida que les deja ya muy cerca de los Golden State Warriors y los Phoenix Suns.

Donovan Mitchell (39 puntos con 6 triples, 6 rebotes y 5 asistencias) fue el principal artífice del triunfo de los Jazz sobre unos Wolves en los que destacó Anthony Edwards (26 puntos).

El argentino Leandro Bolmaro jugó 5 minutos para los Wolves en los que logró 3 puntos y 2 asistencias.

CELTICS 123 - SUNS 108

Los Boston Celtics venían de perder los últimos tres encuentros pero se rehicieron este viernes de la mejor manera posible al tumbar a los Phoenix Suns, que hasta hoy compartían con los Golden State Warriors el mejor balance de la liga.

Los Celtics, que dominaron con contundencia el encuentro y que llegaron a estar 30 puntos arriba en el marcador, tuvieron como faros a Jaylen Brown y Marcus Smart (24 puntos cada uno) y Robert Williams III (triple-doble con 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias).

Devin Booker fue con 22 puntos el máximo anotador de los Suns pero sus porcentajes de tiro fueron muy pobres (7 de 26 con 1 de 5 en triples).

KINGS 96 - MAVERICKS 112

Los Mavericks cayeron el miércoles ante los Kings con un doloroso triple sobre la bocina de Chimezie Metu, pero hoy pudieron vengarse con una victoria a domicilio en Sacramento.

Los Mavericks llegaron a ganar por 27 puntos en una segunda mitad en la que pasaron por encima de los Kings.

Todavía sin Doncic, los de Dallas contaron con Kristaps Porzingis (24 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias) y Jalen Brunson (23 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) como principales referentes mientras que en los Kings destacó Tyrese Haliburton (17 puntos y 10 asistencias).

CAVALIERS 118 - HAWKS 121

Los Cavaliers siguen de luto tras la grave lesión de Ricky Rubio -presente en el estadio para animar a sus compañeros- y este viernes encadenaron su tercera derrota consecutiva al caer ante los Atlanta Hawks.

La derrota fue especialmente dolorosa para los de Cleveland ya que dejaron escapar en casa una ventaja de 16 puntos.

Trae Young (35 puntos y 11 asistencias) brilló para los Hawks mientras que Kevin Love sobresalió en los Cavaliers (35 puntos, 11 rebotes).

GRIZZLIES 118 - SPURS 105

Ja Morant (30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) fue una noche más el faro de los sorprendentes Grizzlies, que derribaron a los San Antonio Spurs para sumar su cuarta victoria seguida y seguir soñando con grandes metas en la Conferencia Oeste.

El español Santi Aldama jugó 13 minutos para los de Memphis en los que consiguió 3 puntos, 2 rebotes y un tapón.

Jakob Poeltl, Derrick White y Bryn Forbes encabezaron el ataque de los Spurs con 15 puntos por cabeza.

ROCKETS 110 - HEAT 120

Un fantástico Jimmy Butler (37 puntos) abrió el camino para que los Miami Heat hilaran su quinta victoria seguida al derrotar a los Houston Rockets.

Los locales, en los que destacó Jae'Sean Tate (20 puntos), llegaron con opciones al final del partido, pero pecaron de inocentes y cometieron demasiados fallos ante unos Heat mucho más sólidos.

RAPTORS 116 - CLIPPERS 108

Fred VanVleet, con 31 puntos, guió a los Toronto Raptors a una victoria sobre Los Angeles Clippers, a los que remontaron en el último cuarto.

El español Serge Ibaka consiguió 7 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en 18 minutos para los Clippers, cuyo máximo anotador fue Marcus Morris Sr. con 20 puntos.

THUNDER 95 - KNICKS 80

Los Thunder cerraron el año con una victoria ante los New York Knicks agarrados al tirón de su estrella Shai Gilgeous-Alexander (23 puntos).

Los Knicks, muy lastrados por un lamentable 8 de 41 en triples, tuvieron en RJ Barrett (26 puntos) a su principal hombre.

CONFERENCIA ESTE

1.- Chicago Bulls (23-10).

2.- Brooklyn Nets (23-10).

3.- Milwaukee Bucks (24-13).

4.- Miami Heat (23-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-16).

6.- Philadelphia 76ers (19-16).

7.- Charlotte Hornets (19-17).

8.- Washington Wizards (18-17).

9.- Boston Celtics (17-19).

10.- New York Knicks (17-19).

11.- Toronto Raptors (15-17).

12.- Atlanta Hawks (16-19).

13.- Indiana Pacers (14-22).

14.- Orlando Magic (7-28).

15.- Detroit Pistons (5-28).

CONFERENCIA OESTE

1.- Golden State Warriors (27-7).

2.- Phoenix Suns (27-8).

3.- Utah Jazz (26-9).

4.- Memphis Grizzlies (23-14).

5.- Denver Nuggets (17-16).

6.- Los Angeles Clippers (18-18).

7.- Los Angeles Lakers (18-19).

8.- Dallas Mavericks (17-18).

9.- Minnesota Timberwolves (16-19).

10.- San Antonio Spurs (14-20).

11.- Sacramento Kings (15-22).

12.- Oklahoma City Thunder (13-22).

13.- New Orleans Pelicans (13-22).

14.- Portland Trail Blazers (13-22).

15.- Houston Rockets (10-26).