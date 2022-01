La extrema derecha francesa quiere a la bandera de la UE fuera del Arco del Triunfo

PARÍS, 1 ene (Reuters) - La líder de extrema derecha francesa, Marine Le Pen, protestó el sábado contra la colocación de una bandera de la Unión Europea en el Arco del Triunfo con motivo del inicio de la presidencia semestral de París del bloque.

Le Pen, a quien los sondeos sitúan como principal rival del presidente Emmanuel Macron para las elecciones presidenciales de la primavera boreal, se sumó a otros políticos de derechas en su indignación contra la bandera de la UE que ondea en el monumento parisino.

"Adornar el Arco del Triunfo solo con los colores de la Unión Europea, sin la presencia de una bandera nacional, es un verdadero ataque a la identidad de nuestra nación, porque este monumento honra nuestras victorias militares y alberga la Tumba del Soldado Desconocido", dijo en un comunicado.

No hubo comentarios inmediatos del proeuropeo Macron, a quien Le Pen acusó de dar una "orden directa" para colgar la bandera.

No obstante, el secretario de Asuntos Europeos , Clement Béaune, dijo que la exhibición era sólo temporal. "La bandera francesa no ha sido sustituida. La campaña electoral no es un pase libre para mentiras y controversias mezquinas", tuiteó.

Macron, que aún no ha dicho si se presentará a la reelección en abril, derrotó a Le Pen en la segunda vuelta de 2017 por 66%-34%. Todos los sondeos le dan como favorito para ganar otro mandato de cinco años.

Le Pen dijo que apelará al Consejo de Estado, que actúa como asesor jurídico del Ejecutivo, para que retire la bandera comunitaria.

(Reporte de Elizabeth Pineau; escrito por Benoit Van Overstraeten; editado en español por Carlos Serrano)