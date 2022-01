Jurgen Klopp, "posible" positivo en coronavirus

EFE/EPA/Lynne Cameron

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- El técnico alemán Jurgen Klopp ha dado un resultado "presumiblemente" positivo en un test de covid por lo que no estará presente en el encuentro que su equipo, el Liverpool, disputará contra el Chelsea en Stamford Bridge el domingo, de la vigésima primera jornada de la Premier.

El Liverpool ha anunciado que Klopp "ha arrojado en sus pruebas un resultado sospechoso" y que no estará en Londres para dirigir a su equipo. "Klopp tiene síntomas leves y está aislado. Su asistente Pepijn Lijnders dirigirá al equipo frente el Chelsea".

La entidad 'red' indica, además, que otros tres miembros del cuerpo técnico han dado positivo en los últimos días pero que nadie más del plantel está contagiado del virus.

El viernes, no obstante, el propio Jurgen Klopp desveló que tres futbolistas habían dado positivo aunque no reveló su identidad.

El técnico alemán no podrá dirigir a su equipo en un choque clave de la temporada. Tras la victoria del Manchester City en el campo del Arsenal (1-2), el Chelsea y el Liverpool, distanciados del líder en once y doce puntos respectivamente, necesitan el triunfo para mantenerse en la puja por el título.