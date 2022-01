Juanpa Zurita arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) causó furor en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.050.329 de interacciones entre sus fans.

Feliz cumpleaños @paumtzurita 🎂 Hoy celebro en la gran persona que te haz convertido. Te he visto crecer a ser la mujer que eres hoy. Trabajadora, disciplinada y amorosa. Empezaste a tomar en tus manos tu destino y dejaste de esperar a que las cosas sucedan. Es bonito ver que hoy cosechas todo eso que sembraste. Gracias por siempre inspirar y también por siempre bullearme en cada oportunidad que tienes. Amo tu carácter fuerte que te define y me emociona lo que te espera en este próximo año. Último cumpleaños antes de que te nos cases 🤧 Te amo Pilu - jz





Más barato por docena (casi) Siempre he amado la navidad por múltiples razones. La primera (la más obvia) es porque llega Santa Claus. La segunda es porque las familias se juntan. Generalmente estos encuentros son muy lindos, nostálgicos y llenos de risas… a excepción del tío borracho. Así que hoy espero que todos estén gozando su recalentado rodeado de gente que aman, que Santa les haya traído muchos regalos y que su tío que ahora está crudo siga dormido Feliz Navidad de parte de mi(s) Familia(s)





Una de las claves más importantes del éxito es tener un buen equipo… hoy el de @adidasmx crece. Bienvenidos todos al barco - que sin importar cómo esté la marea - siempre demuestra que nada es imposible. Salud por esta nueva familia 🍻 Gracias por la confianza @adidasmx 2022… prepárate 🔥👟 #NadaEsImposible - JZ





Cómo recuperar a tu novia 🥲 ft. @macabeso @teddysphotos





Primera vez en tierras Canadienses 🇨🇦. Última aventura del año con la pilu @paumtzurita y última aventura antes de que se nos case! 💍 Este año me aventure a explorar un nuevo formato que hoy… afortunadamente aman - Los Mini Docus - Así que decidí cerrar el 2021 con uno especial. Que tuviera un toque navideño y se sintiera distinto a todos los demás. En este Mini Docu nos enfrentamos al reto de escalar una Cascada Congelada 🧗‍♀️🧊 ubicada en el corazón de la Montaña de Whistler 🏔y la única forma de llegar es esquiando 🎿 🏂 … y si, oblige a @paumtzurita a hacerlo, porque ella me obliga a hacer Tiktoks. 📱 Pueden ver un avance en mis historias. Gracias @epicpass_esp por hacer esta turbo locura posible. La aventura continúa. Espero Pau llegue sana y salva a su boda… no quiero que me aplique la ley del hielo. 🥶

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.