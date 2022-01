Honduras acumuló 10.434 muertos por covid-19 y 379.542 contagios desde 2020

En 2021, el Sinager registró 7.200 fallecidos por covid-19, mientras que entre marzo y diciembre de 2020 sumó 3.234. Foto de archivo. EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 31 dic (EFE).- Honduras acumuló al cerrar 2021 al menos 10.434 muertos por la pandemia de covid-19 desde 2020 y 379.542 contagios, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En 2021, el Sinager registró 7.200 fallecidos por covid-19, mientras que entre marzo y diciembre de 2020 sumó 3.234.

En 2020 los contagios sumaron 125.557, en tanto que en 2021 se registraron 253.985.

Entre los contagiados en 2020 figuró el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien este viernes se aplicó una dosis de refuerzo, después de las dos que había recibido en el transcurso del presente año, según indicó el mismo gobernante.

"¡Gracias a los equipos de salud que siguen vacunando! Hoy me puse la dosis de refuerzo. Por favor los que no se han vacunado acudan. Tenemos vacunas para todos", señaló Hernández en un mensaje difundido en la red social Twitter.

Desde noviembre pasado, cuando se confirmó el primer caso de la nueva variante ómicron en África, las autoridades sanitarias hondureñas intensificaron los llamamientos a la población a que se vacune para evitar que haya un rebrote de la mortal enfermedad.

En los últimos dos meses la tendencia de la pandemia ha sido hacia la baja, con varios días sin registrar muertos.

También se han reducido las cifras de hospitalizados; sin embargo, fuentes médicas aseguran que la ómicron ya está en el país y han advertido en las últimas semanas que se presagia un repunte de la pandemia porque alrededor un millón de hondureños han sido indiferentes y no se han aplicado ni una vacuna.

Según el último registro del Sinager, hasta el pasado día 23 habían sido aplicadas 9,3 millones de vacunas, de las que 4,9 millones corresponden a la primera dosis y 4,07 millones a pacientes que han recibido dos.

Se suman 334.058 que ya recibieron la dosis de refuerzo, que algunos hondureños la denominan la tercera, en un país de 9,5 millones de habitantes.

El Sinager también ha anunciado que en la primera semana de enero de 2022 estaría comenzando la inmunización de niños en edad entre los 5 y 11 años, para que puedan asistir a las clases presenciales de las escuelas públicas y privadas, que a raíz de la pandemia han venido funcionando de manera virtual.

La modalidad de impartir clases con los alumnos desde su casa no ha tenido los resultados que las autoridades educativas esperaban, y según docentes y exministros de Educación, ha habido un retroceso en la enseñanza que ha afectado a más de un millón de estudiantes entre 2020 y 2021.