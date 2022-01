Guardiola: "El Arsenal fue mejor"

EFE/EPA/NEIL HALL

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, reconoció que el Arsenal fue mejor en el Emirates Stadium que su equipo que logró el triunfo en el tiempo añadido con un gol del español Rodri Hernández.

El técnico del City subrayó las numerosas ausencias y el cansancio que arrastran sus futbolistas. Aún así, logró la undécima victoria consecutiva que acentúa su dominio en la Premier.

"El Arsenal fue mejor. Nos enfrentamos a un equipo que en el tramo final del año ha luchado por estar entre los cuatro primeros. Tuvieron, además, seis o siete días desde que jugaron el último partido. Nosotros, sin embargo, tuvimos solo dos días y medio", recordó.

"Hemos vuelto a jugar y no teníamos energía. Por eso intentamos poner un jugador más en el medio del campo", explicó el entrenador español.

"Ganar once partidos seguidos es genial en estos momentos. Pero cada vez que miraba al banquillo veía que teníamos a cuatro jugadores de la academia, no había más", indicó Guardiola. "Hemos tenido muchas lesiones y en este período estábamos mental y físicamente cansado. A veces nos toca a nosotros".

Guardiola insistió en que salir con los tres puntos del Emirates fue una tarea complicada. "Fue difícil porque no teníamos energía, lo intentamos y en la segunda mitad cambió el partido, el penalti, la acción de Aké, la expulsión", apuntó el técnico del City que jugó la última media hora contra diez jugadores por la tarjeta roja que vio el defensa brasileño del Arsenal Gabriel.

El entrenador del Manchester City reconoció que la suerte "a veces está de tu lado, a veces no. Al mismo tiempo, sabemos lo mucho que significa ganar aquí en el Emirates".