Fútbol/Primera.- (Previa) El Betis quiere seguir en el podio y la Real confía en cambiar su suerte

El Elche necesita tres puntos ante un Granada que busca la escapada



El Real Betis recibe este domingo al RC Celta en la jornada 19 de LaLiga Santander con la intención de afianzar su tercera posición en la tabla, mientras que la Real Sociedad quiere cambiar su mala dinámica de resultados con el Año Nuevo ante el Alavés.



Pese a la dolorosa derrota en San Mamés con la que terminaron el 2021, el Betis es tercero y tiene tres puntos de renta sobre el Rayo Vallecano, cuarto. Los de Manuel Pellegrini, al igual de hecho que los madrileños, son la revelación de la temporada, pero la intención del los andaluces es que siga la racha en 2022.



Para el Celta terminó bien el año, con un triunfo ante el Espanyol, pero los gallegos tienen solo 20 puntos, cinco por encima del descenso. Los números están con los béticos que recuperan además a Fekir y Borja Iglesias y, pese a las bajas por coronavirus, Pellegrini podrá hacer un once de garantías.



Los de Eduardo Coudet han llegado a tener 12 bajas por lesión y contagiados por COVID, pero también recuperan efectivos de cara a la visita al Benito Villamarín. Después de una irregular primera vuelta, el Celta necesita encontrar resultados si quiere aspirar a volver a la zona europea y no sufrir un año más por abajo.



Del mismo modo, la Real le pide al 2022 un cambio de tercio en su suerte y racha de resultados, que es ya de cuatro derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas ligueras. Los de Imanol Alguacil no se libran de las bajas por el virus, aunque el club no ha desvelado sus nombres, más la de Oyarzabal por sanción.



Con todo, la visita a un Deportivo Alavés que marca el descenso tiene que significar tres puntos para el equipo 'txuri urdin' si no quiere descolgarse de una apretada pelea por la zona europea. El gran inicio mantiene a la Real sexta, pero el margen de fallo se acabó. Por su parte, los de Vitoria cambiaron de técnico en la última semana del año con la destitución de Javi Calleja.



José Luis Mendilibar es el encargado ahora de reflotar a un Alavés que con 15 puntos marca el descenso pero que está empatado con Elche y Getafe. Los babazorros llevan seis jornadas sin ganar y aspiran a dar la vuelta a la situación bajo el efecto Mendi y con la energía de un derbi en Mendizorroza.



En la pelea por abajo, el Elche recibe también este domingo a un Granada que quiere ganarse la tranquilidad en el Martínez Valero. Los andaluces llevan dos empates y tres victorias en las últimas cinco jornadas, la última ante el Atlético, y un nuevo triunfo daría un colchón ya más que importante con la zona de descenso.



Por contra, además de la urgencia, el equipo ilicitano quiere sujetar el pie del despegue a un Granada que de perder volvería a estar pendiente del peligro. Franciso se ha quejado porque la jornada sigue adelante cuando el Elche anunció a principios de semana 12 positivos en COVID y, pendiente de los test, tendrá que formar un once de garantías tras una victoria en 10 partidos.



--PROGRAMA DE ESTE DOMINGO DE LALIGA SANTANDER.



Getafe - Real Madrid. Melero López (C.Andaluz) 14:00.



Atlético - Rayo Vallecano. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 16.15.



Elche - Granada. Cordero Vega (C.Cántabro) 16.15.



Alavés - Real Sociedad. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.



Betis - Celta. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.



Mallorca - FC Barcelona. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21:00.