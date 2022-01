Fútbol/Primera.- Previa del Mallorca - FC Barcelona

El Barça visita Mallorca necesitado y descafeinado



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona se mide este domingo (21:00) al Mallorca a domicilio en la jornada 19 de LaLiga Santander, la primera de un 2022 que afrontan los de Xavi Hernández con optimismo de un joven proyecto, mermados por las bajas y fuera de los objetivos.



El cuadro culé tiene aún tarea desde su séptima plaza para alcanzar de momento el 'Top 4' que da acceso a la Liga de Campeones. La desastrosa primera vuelta, que se cobró el puesto de Ronald Koeman, deja muy complicada la lucha por el título, sobre todo si el Real Madrid no se permite algún tropiezo.



A 18 puntos de la cabeza, el Barça se plantea una meta más asequible a corto plaza como es la cuarta plaza, que ostenta el Rayo Vallecano, a dos puntos. Sin embargo, en esa pelea están Atlético de Madrid, Real Sociedad y Valencia. Después de las primeras curvas con Xavi, el Barça pudo celebrar la Navidad con algo de optimismo por la versión vista contra el Sevilla a pesar del empate.



Seguir la línea positiva, marcada por la irrupción Nico, Gavi y Abde, se complica con el Año Nuevo para el cuadro catalán. "Con 17 bajas, que no se suspenda el partido me parece una locura", dijo Xavi en la previa. El preparador culé explicó que tiene 10 bajas por coronavirus, tras recuperar a Umtiti, más los lesionados, aún sin poder contar con Pedri, Ansu Fati ni Memphis a pesar de que están cerca de terminar su recuperación.



Así las cosas, el Barça se presenta en Mallorca en cuadro pero muy necesitado. Pocos habituales como Riqui Puig, Jutglà, Ilias Akhomach o Luuk de Jong tienen casi seguro un puesto en el once, al igual que Mingueza atrás en una defensa no tan afectada. Por su parte, Luis García Plaza también se encargó de recordar en la previa que su equipo tiene otro buen puñado de bajas.



Los de Palma habían salvado el crudo mes de diciembre de contagios hasta que el pasado martes anunciaron siete positivos, cuatro de jugadores. Luis García reconoció su sorpresa por la importancia dada a las bajas de su rival cuando el Mallorca, en el año de su regreso a Primera, lleva toda la temporada lidiando con muchas ausencias para estar cinco puntos por encima del descenso.



"Nos tenemos que ir adaptando, yo creo que no se va a parar. Estoy flipando con la que se está montando por el Barça y sus bajas. El Mallorca está todo el año con 8 bajas. Hay que jugar como se puede", dijo en su intervención previa al duelo el técnico de los baleares, quienes no han desvelado sus positivos.



Los de Son Moix retoman la Liga después de una derrota ante el Granada y un empate contra el RC Celta que empañaron la épica victoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El espíritu mostrado contra el campeón amenaza ahora al Barça y anima a un Mallorca que no se puede descuidar con la zona roja.



FICHA TÉCNICA:



--POSIBLES ALINEACIONES:



MALLORCA: Manolo Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Baba, Ruiz de Galarreta; Kang-in Lee, Kubo, Dani Rodríguez; Ángel.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Eric García, Mingueza; Frenkie de Jong, Nico, Riqui Puig; Jutglà, Ilias Akhomach, Luuk de Jong.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).



--ESTADIO: Visit Mallorca Estadi.



--HORA: 21:00/Movistar LaLiga.