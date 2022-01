Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Hay que respetar el protocolo, podemos seguir"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró partidario de "respetar el protocolo" y no parar la competición, a pesar de los muchos positivos por coronavirus en LaLiga Santander, mientras que confirmó que sigue sin poder contar con Vinicius de cara al duelo de este domingo ante el Getafe.



"El equipo se ha entrando bien, es un momento un poco particular, pero hemos entrenado bien. Tenemos fuera a Jovic y Vinicius, que siguen siendo positivos pero los otros a parte de Carvajal y Bale están disponibles, no tenemos a Camavinga que está suspendido", dijo este sábado, después de felicitar el Año Nuevo a todos.



El preparador italiano fue preguntado por la petición de Xavi Hernández, técnico del Barça, de suspender su partido por las bajas. "Es un tema complicado, respeto opinión de todos. Es claro que hay muchos equipos afectados, nosotros lo fuimos contra el Athletic, también ellos. Hay un protocolo, nosotros lo que debemos hacer es respetarlo", afirmó.



"Si el protocolo sigue siendo así, tenemos que jugar los partidos. Es bastante justo, ya hemos estado parados, no hemos tenido partidos por meses, esta pandemia está bajo control, no soy doctor pero lo dicen los científicos, se puede seguir, podemos seguir", añadió.



Por otro lado, Ancelotti confesó no estar pendiente del mercado, con Mbappé como gran protagonista. "Es un momento interesante, la Liga, la Copa, la Supercopa, lo último que estoy pensando ahora es lo que va a pasar el 30 de junio. Equipo imbatible no existe, muy fuertes han existido. El futuro de este club está escrito, es un club que va a competir con más fuerza en el futuro, estoy convencido que sí", afirmó.



Además, el técnico blanco confesó que tiene una especial predilección por la Liga española ya que le falta en su currículum y no dio detalles de su once para el domingo en Getafe. "Hazard está bien, ha salido con mucha confianza del último partido, ha dejado una buena impresión. Mañana puede ser una pieza importante para el equipo, pero voy a esperar para dar la alineación", apuntó.



"Me falta la liga española en mi currículum, me gustaría mucho ganarla. Mi deseo para 2022 es salud", añadió, antes de valorar que los jugadores, que eran libres de irse de vacaciones pese al riesgo de la pandemia, tienen una responsabilidad añadida. "El jugador tiene una responsabilidad social fuera del campo, tienen que dar un buen ejemplo", terminó.