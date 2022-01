Fútbol.- Andoni Iraola: "El Atlético saldrá con ganas de cambiar la dinámica"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, explicó que espera a un Atlético de Madrid aún "más peligroso" porque viene herido y saldrá este domingo "con ganas de cambiar la dinámica", pero se mostró seguro de que su equipo tendrá "un buen nivel".



"Me gustaría que fuéramos el equipo que estamos siendo, que no nos afecte el parón, que queramos jugar y no nos achiquemos. Habrá que meterse atrás, pero sobrevivir a esos malos momentos, porque estoy convencido de que nosotros también vamos a tener un buen nivel", dijo en la rueda de prensa previa.



El cuadro vallecano visita el Wanda Metropolitano en la jornada 19 de LaLiga Santander instaurado en la cuarta posición de la tabla, mientras que los de Simeone son quintos a un punto. "Todo el mundo tiene que estar preparado. No sabes cuándo puede estar tu momento y ponérselo difícil al entrenador. Al final, el que juegue mañana, va a dar el 100% y le van a salir muy bien las cosas", afirmó.



"Les convierte en más peligrosos. El Atlético, lo normal es que hubiera ganado al Granada, fueron bastante superiores. Le pasó también en Sevilla, que pierden el partido a última hora, cuando casi estaba más para ellos. En el Wanda siempre va a ser complicado y si algo añade, es que van a salir con ganas de cambiar esa dinámica. En cuanto a juego, no creo que estén mal", añadió.



Iraola reconoció que viven pendientes de los test de coronavirus. "Los entrenadores no podemos hacer muchos planes, cambia el protocolo y vas adaptándote. Veremos con quién podemos contar, quedan 24 horas. Hay que tener en cuenta a quién tienes y quién ha entrenado más y menos. Esas decisiones las tomamos cuando el médico nos dice con quién contar y con quién no", explicó sobre Trejo.



"Es complicado por el escenario. Jugamos contra el actual campeón en su campo, un equipo que es muy poderoso defensivamente, al que menos le rematan en toda la liga. Si damos nuestro nivel, tenemos que darnos la opción, pero hay que hacer lo nuestro y confiar que algunas cosas vayan a tu favor durante el partido", añadió sobre la histórica primera vuelta del Rayo.