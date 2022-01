Finlandia.- La plantilla de la papelera finlandesa UPM inicia una huelga para forzar un nuevo convenio

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Varias fábricas de la papelera finlandesa UPM han cesado en su funcionamiento debido a una huelga del personal convocada por los sindicatos para forzar un nuevo convenio laboral tras expirar el anterior este 31 de enero.



La propia empresa ha informado en un comunicado de que "espera poder iniciar negociaciones" con los sindicatos: el Sindicato de Trabajadores del Papel, el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Finlandia y el Sindicato Pro.



La huelga afecta ya a las plantas de Jämsänkoski, Kouvola, Lappeenranta, Pietarsaari, Rauma, Tampere y Valkeakoski y seguirá en vigor hasta las 6.00 horas del 22 de enero a menos que se alcance un nuevo acuerdo.



El Sindicato de Trabajadores del Papel no descarta realizar servicios mínimos para tareas críticas como el mantenimiento del tratamiento de aguas o de centrales eléctricas.



Dos de las filiales del grupo UPM no se han visto afectadas por haber firmado convenios separados en diciembre, pero otras cinco sí lo están. Una octava filial, UPM Energy, se rige por el convenio colectivo del sector de la energía y no tiene que renovar convenio propio.



La empresa asegura que "desde primavera UPM ha intentado iniciar negociaciones con el Sindicato de Trabajadores del Papel, sin respuesta" y anunció en noviembre un nuevo marco provisional que estará en vigor hasta que se logre un nuevo acuerdo.



Sin embargo, los sindicatos reprochan a la empresa que se retirara de las negociaciones hace un año y que quieran "imponer" sus condiciones en lugar de negociar.