Espectáculos de luces para recibir el año nuevo en las grandes ciudades del mundo

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS31 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: EMAAR PROPERTIES 1. Plano general Torre Burj Khalifa que muestra una cuenta regresiva de video en su fachada2. Zoom in los fuegos artificiales se disparan desde la torre Burj Khalifa3. Plano medio los fuegos artificiales se disparan desde la torre Burj Khalifa4. Plano general los fuegos artificiales se disparan desde la torre Burj Khalifa5. Plano general los fuegos artificiales se disparan desde la torre Burj Khalifa MOSCÚ, RUSIA31 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano general fuegos artificiales sobre la Plaza Roja7. Plano medio fuegos artificiales entre la Catedral de San Basilio y la Torre Spasskaya8. Primer plano fuegos artificiales detrás de la catedral de San Basilio BANGKOK, TAILANDIA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 9. Plano panorámico Fuegos artificiales iluminando el río Chao Phraya10. Plano general Fuegos artificiales iluminando el río Chao Phraya11. Plano panorámico Fuegos artificiales iluminando el río Chao Phraya PARÍS, FRANCIA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 12. Plano general La Torre Eiffel brilla a la medianoche, la multitud aplaude13. Plano medio La Torre Eiffel brilla a medianoche, las estrellas de la bandera de la Unión Europea14. Plano general La Torre Eiffel brilla a medianoche, con fuegos artificiales frente a la multitud reunida en Le Trocadero MADRID, ESPAÑA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 15. Plano general Fuegos artificiales después de las huelgas de Año Nuevo en la plaza Puerta del Sol de Madrid16. Plano medio Fuegos artificiales tras las huelgas de Año Nuevo en la plaza Puerta del Sol17. Primer plano Fuegos artificiales tras las huelgas de Año Nuevo en la plaza Puerta del Sol TAIPÉI, TAIWÁN1 DE ENERO DE 2022FUENTE: EASTERN BROADCASTING COMPANYRESTRICCIONES: FOR EDITORIAL USE ONLY, MANDATORY ON-SCREEN CREDIT 18. Plano general cuenta regresiva y fuegos artificiales en 101 Tower para celebrar el Año Nuevo19. Plano general Fuegos artificiales en la Torre 101 para celebrar el Año Nuevo ATENAS, ATTICA, GRECIA1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 20. Plano general los fuegos artificiales explotan sobre la Acrópolis21. Plano general los fuegos artificiales explotan sobre el Partenón22. Plano medio los fuegos artificiales explotan sobre el Partenón LONDRES, REINO UNIDO1 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 23. Plano general El Big Ben de Londres anuncia el año nuevo con sus campanadas