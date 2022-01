Emiratos prohibirá viajar al extranjero a ciudadanos no vacunados de covid-19

EFE/EPA/ALI HAIDER/Archivo

El Cairo, 1 ene (EFE).- Emiratos Árabes Unidos prohibirá a sus ciudadanos no vacunados de covid-19 viajar al extranjero a partir del 10 de enero, y los que tengan la pauta completa deberán tomar la dosis de refuerzo, anunciaron este sábado las autoridades emiratíes.

Emiratos anuncia la "prohibición de viajar para ciudadanos de EAU que no estén vacunados de covid-19, a partir del 10 de enero de 2022, con el requisito de obtener la dosis de refuerzo para los que estén completamente vacunados", afirmó la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres emiratí.

Aquellos que estén médicamente exentos de recibir la vacuna anticovid no estarán sujetos a esta decisión, así como los "casos humanitarios y personas que viajen con fines médicos y de tratamiento".

Emiratos es uno de los países que más ha acelerado su campaña de vacunación y hasta el momento han administrado más de 22,6 millones de dosis de la vacuna anticovid.

Además es uno de los pocos países del mundo que cuenta con el 100% de la población vacunada con al menos una dosis, mientras que el 92% tiene la pauta completa y un 34,9% la dosis de refuerzo, según datos oficiales.

Pese al ritmo de vacunación, Emiratos está marcando en los últimos días récords de casos diarios, con 2.556 en las últimas 24 horas y un fallecido, por la nueva variante Ómicron.