El Everton ficha al ucraniano Mykolenko

Vitaliy Mykolenko (c), durante un partido de esta temporada con el Dínamo Kiev frente al Barcelona. EFE/ Alejandro García

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- El Everton que dirige el español Rafael Benítez se ha reforzado con la contratación del defensa ucraniano Vitaliy Mykolenko, hasta junio del 2026, tras llegar a un acuerdo con el Dinamo Kiev, club en el que ha militado en las últimas cinco campañas.

Mykolenko, de 22 años, se convierte en el primer fichaje de los 'toffees' en la ventana de fichajes de enero. El jugador ha sobresalido en las últimas temporadas tanto en el Dinamo Kiev como en la selección de Ucrania.

Titular con su equipo nacional en el lateral izquierdo, Mykolenko ha conseguido veintiuna victorias con su selección y fue una clave para que Ucrania llegara a los cuartos de final de la Eurocopa 2020. El Everton ha pagado al Dinamo Kiev más de veinte millones de euros.

“Fichar por el Everton es un gran e importante paso en mi vida", dijo Mykolenko, sexto fichaje de Rafael Benítez con el Everton. “Siempre he soñado con jugar en la Premier League. El fútbol inglés es donde nació el fútbol y creo que mi juego se adaptará a la perfección".

“Tengo 22 años pero no me siento joven. Tengo experiencia jugando a nivel europeo y espero seguir mejorando como jugador", añadió el futbolista ucraniano en declaraciones realizadas a la entidad de Liverpool.

“Estoy emocionado por la oportunidad de jugar ante la afición en Everton. He visto los últimos partidos en Goodison Park y fueron increíbles. Son unos aficionados maravillosos y tengo una gran responsabilidad ante ellos", añadió el defensa que lucirá el número 19.