Coudet, obligado a esperar a este domingo para saber con quién puede contar

Eduardo Coudet, durante un partido de esta temporada. EFE / Manuel Lorenzo

Vigo, 1 Ene (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este sábado que está obligado a esperar al domingo para saber con qué jugadores podrá contar para el partido contra el Betis, ya que todos los futbolistas tendrán que someterse a un último test de antígeno antes de viajar a Sevilla.

“Vamos a ver cómo salimos parados de los test y con qué jugadores podemos contar. Por eso, creo que será el partido de esta temporada que empezaremos con más dificultades”, comentó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Coudet confirmó que la mayoría de los nueve afectados por la COVID-19 son asintomáticos, por eso confía en recuperar a algunos de ellos para el duelo del Benito Villamarín.

“Ha sido una una semana complicada porque no hemos podido trabajar con el grupo completo prácticamente ningún día”, indicó el entrenador del Celta, que emplazó a mañana para conocer la lista de convocados: “Dependemos de los resultados, no hay otra”.

El preparador argentino confirmó que el lateral derecho Kevin Vázquez y el centrocampista turco Okay Yokuslu están recuperados de sus respectivas lesiones, mientras que su compatriota Augusto Solari seguirá siendo baja por culpa de la fascitis plantar que arrastra desde mediados de diciembre.

Cuestionado por si LaLiga debería aplazar los partidos de esta jornada por la cantidad de afectados por el coronavirus, señaló que “no soy el más indicado para opinar, creo que tendríamos que hacer un análisis más general y ver más factores porque estamos conviviendo con esto”.

“En Galicia hay 50.000 casos y hasta ahora era uno de los sitios donde menos problemas había. Pero todo se disparó. Estamos conviviendo con esto y nos tocará seguirá conviviendo un tiempo más, no hay otra”, subrayó.