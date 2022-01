Coronavirus.- La incidencia semanal vuelve a subir en Alemania tras registrar más de 26.000 casos en las últimas horas

BERLIN, 1 (DPA/EP)



La incidencia acumulada de casos de coronavirus ha vuelto a subir este sábado en Alemania hasta los 220,3 casos por 100.000 habitantes frente a los 214,9 casos de la víspera, según ha informado el Instituto Robert Koch (RKI).



Con todo, los valores a medio plazo siguen a la baja tras el espectacular repunte de finales de año en todo el país. Hace una semana, la incidencia era del 242,9 y un mes atrás el valor se situó en 442,9.



El RKI, no obstante, ha destacado que los datos pueden no reflejar la situación real debido al retraso en pruebas y registros por los días festivos.



Las cifras sí están subiendo en los balances diarios. Hoy, las autoridades sanitarias han comunicado 26.392 nuevos contagios de coronavirus, frente a las 22.214 infecciones hace una semana. Asimismo, se han registrado 184 muertes en las últimas 24 horas, frente a 157 hace siete días.



Desde el comienzo de la pandemia, el RKI ha contabilizado 7.176.814 contagios, 6.418.300 recuperaciones, y 112.109 fallecimientos.



Por otro lado, el ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, ha expresado un cauto optimismo sobre los posibles efectos de la ola de contagios con la variante ómicron del coronavirus.



"Hay luz al final del túnel", ha declarado el ministro durante el tradicional programa de televisión de Nochevieja transmitido en vivo por la televisión pública ZDF desde la Puerta de Brandeburgo en Berlín.



Lauterbach ha señalado que la ómicron representa otro reto difícil porque se trata de una variante especialmente infecciosa, pero agregó que al parecer es algo menos peligrosa que la denominada delta.



"Esto ya es un rayo de esperanza", ha declarado el ministro antes de avisar, no obstante, que las condiciones y la situación de los no vacunados son sustancialmente más peligrosas a las que se enfrenta la población que ya ha recibido las pautas.