Colombia.- Indígenas wayús de Colombia llevan once días en huelga de hambre para defender sus tierras ancestrales

Tres indígenas wayús llevan once días en huelga de hambre y encadenados para protestar contra la construcción de una cárcel en Riohacha, donde consideran que se encuentran sus territorios ancestrales.



Los activistas de la comunidad La Ceiba Macedonia se han trasladado en las últimas horas al aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, en el departamento colombiano de La Guajira para protestar contra a viceministra del Interior, Yolanda Pinto, quien se había desplazado hasta el lugar para reunirse con los indígenas, informa el diario colombiano 'El Tiempo'.



Los wayús reprochan a Pinto que cambiara el lugar previsto para la reunión tras su llegada a la zona y por eso se negaron a realizar la reunión. Los indígenas esperaban que la cita fuera en el lugar de la protesta, donde está prevista la construcción de la cárcel, pero les exigieron que se hiciera en la sede de la Unidad de Víctimas.



"Nos dijeron que por directrices de Bogotá no podía entrar a territorio y que la reunión debía ser en Riohacha, pero sí llegó al predio de la cárcel y es prácticamente al lado de nosotros a unos 200 metros", ha argumentado una de las huelguistas, Yesi Iguarán Ballesteros.



No aceptaron el cambio de sitio porque se le debe dar formalidad a los compromisos: "exigimos el respeto por la palabra más que todo, porque a algunos se le olvida".



La cita estaba prevista inicialmente para el lunes, pero fue aplazada por la administración en el último momento. "Nosotros entendimos, por eso en recompensa de esta situación pedimos que tenía que ser dentro del territorio", ha explicado Iguarán.