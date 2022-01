29-12-2021 Claves y consejos para grabar los mejores vídeos en TikTok. MADRID, 1 (CHANCE) Durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, los españoles nos volcamos en el mundo online en busca de entretenimiento y diversión para hacer más ameno el tiempo en casa. En este contexto, la red social de videos cortos TikTok ha ganado una enorme popularidad en España gracias a contenidos divertidos y desenfadados, convirtiéndose en una de las aplicaciones más descargadas en el último año. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, los españoles nos volcamos en el mundo online en busca de entretenimiento y diversión para hacer más ameno el tiempo en casa. En este contexto, la red social de videos cortos TikTok ha ganado una enorme popularidad en España gracias a contenidos divertidos y desenfadados, convirtiéndose en una de las aplicaciones más descargadas en el último año.



TikTok sirve de altavoz a una nueva generación de jóvenes creadores, ávidos de contar sus historias y de unirse a los retos o challenges que agitan medio mundo. Aunque los videos parezcan sencillos e improvisados, muchos de estos jóvenes creadores planifican cada uno de los detalles para asegurarse que el contenido final sea de la mayor calidad posible. Y gracias a eso, algunos de ellos han alcanzado una popularidad que nunca hubieran pensado cuando comenzaron sus andadas en esta red social. Tal es el caso de perfiles como @luciadelapuerta con 880 mil seguidores, @franbv_ con 140 mil seguidores, que durante el último año han visto como sus seguidores crecían a toda velocidad y sus videos se viralizaban rápidamente.



La Casa de las Carcasas ha conversado con algunos de estos creadores para conocer de primera mano cómo planifican y hacen sus contenidos, así como cuáles son las claves y consejos para hacer los mejores videos en TikTok



La iluminación es fundamental



Cualquier profesional del cine o la foto destacaría la importancia de la iluminación en una película o una serie. El contenido en redes sociales sigue la misma dinámica y así lo afirma Luca Lozano con sus populares tutoriales de maquillaje: "cuando un vídeo no tiene buena iluminación, se nota, porque la gente no suele interactuar tanto como con uno que sí la tiene". En este sentido, muchos de los creadores en TikTok recurren a los aros de luz LED. Estos accesorios ofrecen una iluminación de gran calidad para los videos y fotos, son muy fáciles de usar y ocupan mucho menos espacio que un equipo de iluminación profesional. "De todos los dispositivos que tengo, el que más utilizo es el aro de luz LED, porque además tiene trípode y es muy útil para mis creaciones", cuenta Fran Bermejo (@franbv_) a La Casa de las Carcasas.



Un buen soporte es básico para grabar



El encuadre de los vídeos es otro de los factores que los creadores de contenido cuidan al detalle. Un buen soporte de móvil permite controlar y ajustar mejor el encuadre, mejoran la nitidez, aportan estabilidad a la imagen y hacen que sea más fácil trabajar en ángulos difíciles y situaciones complicadas. Hoy en día, hay en el mercado multitud de soportes diferentes, desde trípodes flexibles, otros con luz integrada o soportes inteligentes que pueden seguir los movimientos de la persona que están grabando. Nuevos dispositivos como el FaceTok están dando a los tiktokers un sinfín de nuevas posibilidades para llevar la creatividad en sus videos al siguiente nivel. Así lo confirma Lucas Bojanich (FaceTok se mueve automáticamente siguiendo a la persona en sus movimientos y asegurando que la imagen se mantiene encuadrada en el protagonista en todo momento.



El móvil siempre protegido



Por último, todos estos tiktokers coinciden en que contar con una buena carcasa y protector de pantalla es fundamental. "Siempre utilizo una funda para proteger mi teléfono, ya que, si se rompe no sólo se rompería mi teléfono, si no mi herramienta de trabajo" recalca Lucía de la Puerta (@luciadelapuerta). La carcasa suele mejorar el agarre del teléfono y, en caso de caída, amortigua y protege de los golpes, especialmente cuando están grabando con una sola mano.