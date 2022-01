Cinco cupos para playoffs en la AFC y dos en la NFC en la semana 17 de la NFL

El defensivo de los Minnesota Vikings Kris Boyd (I) intenta derribar al receptor Andre Roberts de Los Angeles Chargers, en una fotografía de archivo. EFE/Carolina Brehman

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- En la semana 17, penúltima, de la NFL, 10 equipos lucharán por cinco boletos a postemporada en la Conferencia Americana y cinco disputarán dos cupos en la Conferencia Nacional.

A dos juegos del final de la temporada en la AFC el único con lugar en playoffs es Kansas City, 11-4, campeón del Oeste, de momento, número uno en la Americana, que tendrá una dura prueba para mantener posición ante los Bengals, 9-6.

El choque entre el ataque comandado por Patrick Mahomes y el liderado por Joe Burrow se antoja explosivo. Los Chiefs llegan con racha de siete triunfos al hilo, mientras que los Bengals aseguran la corona del Norte de la AFC y postemporada con una victoria.

En el Este, Bills, 9-6, primeros y Patriots, 9-6, segundos, disputan título y boletos. Para calificar Buffalo requiere vencer a Atlanta y tropiezo de Ravens, Chargers o Raiders, los tres con 8-7.

Los Patriots deben ganar a Jaguars y que caigan Dolphins o Las Vegas. Y Miami, 8-7, que luego de iniciar 1-7 ligó siete triunfos, entra a playoffs si gana los juegos que le restan con Titans y Pats.

En la División Sur, los Titans, 10-5, pelean por terminar uno en la AFC. Aseguran la División con un triunfo sobre los Dolphins.

También en el Sur, los Colts, segundos con 9-6, deben superar a Raiders y esperar derrotas de Ravens y Miami para ir a playoffs.

Las opciones de Baltimore, Chargers y Raiders, todos con 8-7, dependen de otras combinaciones. Y los Steelers, 7-7-1, requieren ganar a Cleveland, aguardar caídas de Bengals y Ravens, y esperar un triunfo de los Browns en la última semana en Cincinnati.

En la Conferencia Nacional los Green Bay Packers, 12-3, tienen su boleto a la postemporada, pero no pueden caer ante los Vikings si quieren mantenerse como número uno en la Conferencia, puesto que da derecho a descansar la primera semana de playoffs.

Además de los Packers, monarcas del Norte, tienen lugar en postemporada por ser campeones divisionales; los Cowboys, 11-4, en el Este; y los Buccaneers, 11-4, en el Sur, que aún pugnan por terminar primeros en la NFC.

Los Rams, 11-4, son primeros en el Oeste, ya están dentro pero aún disputan su División con los Cardinals, 10-5, segundos, que al menos ya amarraron uno de los tres boletos disponibles de comodines.

Los equipos que lucharán por los dos lugares restantes son los 49ers, 8-7; que tienen en duda contar con su pasador Jimmy Garoppolo, lesionado; deben superar a los Texans y esperar una caída de los Saints ante Carolina para tener un boleto de comodín.

Philadelphia, 8-7, el mejor ataque terrestre de la liga, necesita combinar una victoria ante Washington con derrotas de Vikings y New Orleans, o una de San Francisco, para tener el otro cupo de la Nacional a playoffs.

Minnesota, Atlanta, y New Orleans, los tres con 7-8, además de ganar, necesitan derrotas de 49ers y Eagles para llegar con posibilidades a la última jornada.

Partidos de la semana 17 de la NFL:

Domingo: Giants-Bears, Jaguars-Patriots, Rams-Ravens, Buccaneers-Jets, Falcons-Bills, Chiefs-Bengals, Dolphins-Titans, Raiders-Colts, Eagles-Washington, Broncos-Chargers, Texans-49ers, Lions-Seahawks, Cardinals-Cowboys, Phanters-Saints, Vikings-Packers.

Lunes: Browns-Steelers.