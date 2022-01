Carmen Alcayde, la colaboradora estrella de 'Sálvame Diario'

29-12-2021 CARMEN ALCAYDE. MADRID, 1 (CHANCE) Todos conocemos a la gran Carmen Alcayde, una de las periodistas más longevas en los medios de comunicación que no solo no nos cansamos de ver en pantalla, sino que disfrutamos cada vez que la vemos dar todo de sí en los platós de televisión. Es el claro ejemplo de una mujer que ha sacrificado muchas cosas por su profesión y que lleva hasta el final el lema 'renovarse o morir'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 1 (CHANCE)



Todos conocemos a la gran Carmen Alcayde, una de las periodistas más longevas en los medios de comunicación que no solo no nos cansamos de ver en pantalla, sino que disfrutamos cada vez que la vemos dar todo de sí en los platós de televisión. Es el claro ejemplo de una mujer que ha sacrificado muchas cosas por su profesión y que lleva hasta el final el lema 'renovarse o morir'.



El pasado 2021 acababa con Carmen como colaboradora de televisión en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que se caracteriza por ser una mujer sin pelos en la lengua, que rema a favor de obra, que dice sus opiniones a la cara, sin miedo a enfrentarse a los colaboradores... en definitiva, todo lo que un espectador busca a la hora de ver a alguien en la pantalla.



Carmen Alcayde rozó el éxito de la mano de Jorge Javier Vázquez con 'Aquí hay tomate' y desde que este formato se acabase la hemos visto en muchos medios de comunicación saliendo adelante, dejándose la piel, demostrando su gran profesionalidad... de reportera a colaboradora, más tarde a presentador con David Valldeperas en Telemadrid y ahora de nuevo como colaboradora.



A pesar de los años, Carmen Alcayde es una mujer que ha sabido asumir las circunstancias de su vida, compaginar su vida laboral con la familiar y renovarse para no morir en los medios de comunicación. Una persona que ha luchado contra viento y marea para no desmotivarse y perder las ganas de seguir sirviendo al gran público y lo cierto es que lo ha conseguido.