Biden se muestra "más optimista que nunca" sobre el futuro de EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una fotografía de archivo. EFE/ Michael Reynolds ARCHIVO

Washington, 1 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este sábado que Estados Unidos "no se rinde", a la vez que se mostró "más optimista que nunca" sobre el futuro del país de cara a 2022.

En un mensaje de nuevo año grabado, Biden destacó la capacidad de superación de Estados Unidos, el país más golpeado en el mundo por la pandemia, con más de 800.00 fallecidos.

"No importa lo duro que sea el desafío, lo altos que sean los obstáculos, siempre avanzamos. El virus ha sido duro, pero nosotros hemos sido aún más duros", señaló el mandatario, quien estaba acompañado por su esposa, Jill Biden.

"Hemos aprendido de nuevo lo que siempre hemos sabido: EE.UU. no se rinde", remarcó.

Asimismo, señaló que de cara a 2022 "es más optimista que nunca" acerca del "futuro de Estados Unidos".

Biden pasa las vacaciones de fin de año en su residencia privada de Wilmington, en el estado de Delaware.

Estados Unidos está registrando un nuevo récord de contagios de covid-19 con la llegada de la variante ómicron, con más de 400.000 casos al día, aunque los expertos apuntan a que esta variante causa enfermedades menos graves.

En el país, más del 70% de la población cuenta ya con la pauta completa de vacunación, y más del 30% han recibido la dosis de refuerzo.