Ancelotti: "Hazard puede ser una pieza importante"

Eden Hazard (i), en el último partido contra el Athletic Club. EFE/Javier Zorrilla

Madrid, 1 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó que el belga Thibaut Courtois está en condiciones de jugar en el Coliseum Alfonso Pérez tras su confinamiento por un falso positivo, en un partido ante el Getafe en el que apuntó que su compatriota Eden Hazard "puede ser una pieza importante".

La baja por coronavirus del brasileño Vinícius Junior permitirá a Hazard seguir como titular y regresar a la banda izquierda. Ancelotti dejó un guiño a su jugador. "Hazard está bien, ha salido del último partido con mucha más confianza, ha dejado una buena impresión, ha tenido oportunidad y compromiso. Mañana puede ser una pieza importante para el equipo", apuntó.

El técnico italiano confirmó que cuenta con Courtois, pese a completar un solo entrenamiento con el equipo, y la titularidad de Andriy Lunin tendrá que esperar al miércoles en Copa del Rey ante el Alcoyano.

"El jugador está bien, lo estaba cuando salió positivo, no tuvo ningún síntoma, ha hecho trabajo individual en casa y ha dejado buenas sensaciones hoy. Creo que puede jugar", opinó Ancelotti en su rueda de prensa.

Pidió mayor responsabilidad a sus jugadores a la hora de sus apariciones públicas por la situación que se vive con la pandemia y la cantidad de bajas que se están produciendo a causa del coronavirus.

"El jugador no solo tiene responsabilidad en el campo, tiene una responsabilidad social fuera y es fundamental. Tienen muchos seguidores y necesitan dar un buen ejemplo para todo el mundo. No hablo de Vinícius, que se fue de vacaciones y desafortunadamente ha cogido el virus como millones de personas que se han portado bien, como mi hijo estando en casa, pero la responsabilidad va más allá del terreno de juego", manifestó.

Salvo 'Vini' y el serbio Luka Jovic, que lamentó Ancelotti que sigan "siendo positivos", el técnico madridista confirmó la baja de Dani Carvajal y el galés Gareth Bale. "Es un momento particular para todos pero hemos podido entrenar bien, con casi toda la plantilla".

"Pensamos en seguir luchando por todos los títulos, es un momento muy interesante porque volvemos a jugar en Liga, tenemos la Copa el miércoles, volvemos a Arabia para jugar la Supercopa. Para todos nosotros es un momento muy importante y la última cosa en la que pienso es lo que va a pasar el 30 de junio", dijo descartando hablar de Kylian Mbappé.

Al 2022 Ancelotti le pidió "salud para todo el mundo" y en lo personal reconoció que LaLiga Santander es un objetivo al ser la única grande que no ha conseguido en su carrera. "La ilusión es ganar, es verdad que la liga española falta en mi currículum y me gustaría mucho ganarla".