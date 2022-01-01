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Viernes 31 de Diciembre de 2021
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ADVISORY NEW-YEAR/BRITAIN -- NO USE UK -- --UPDATED INFO--

Por
REUTERSJAN 01
1 de Enero de 2022

Britain rings in the New Year

Start: 31 Dec 2021 23:57 GMT

End: 01 Jan 2022 00:06 GMT

LONDON/EDINBURGH - Britain rings in the New Year, with fireworks displays in London and Edinburgh.

SCHEDULE:

0000-0012GMT - Event takes place

Restrictions:

BROADCAST: NO USE UK / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 1, 2022 / ONE TIME LIVE USE ONLY / MUST REMOVE FROM ALL PLATFORMS BY 0000GMT JANUARY 2, 2022

DIGITAL: NO USE UK / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 1, 2022 / ONE TIME LIVE USE ONLY / MUST REMOVE FROM ALL PLATFORMS BY 0000GMT JANUARY 2, 2022

===

EDIT RESTRICTIONS:

NO USE UK / MAXIMUM FIVE MINUTES USAGE / MUST ON SCREEN COURTESY BBC STUDIO EVENTS FOR 10 SECONDS / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 3, 2022

Source: BBC STUDIOS EVENTS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Arts / Culture / Entertainment

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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