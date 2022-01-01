ADVISORY NEW-YEAR/BRITAIN -- NO USE UK -- --UPDATED INFO

Britain rings in the New Year
Start: 31 Dec 2021 23:57 GMT
End: 01 Jan 2022 00:06 GMT
LONDON/EDINBURGH - Britain rings in the New Year, with fireworks displays in London and Edinburgh.
SCHEDULE:
0000-0012GMT - Event takes place
Restrictions:
BROADCAST: NO USE UK / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 1, 2022 / ONE TIME LIVE USE ONLY / MUST REMOVE FROM ALL PLATFORMS BY 0000GMT JANUARY 2, 2022
DIGITAL: NO USE UK / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 1, 2022 / ONE TIME LIVE USE ONLY / MUST REMOVE FROM ALL PLATFORMS BY 0000GMT JANUARY 2, 2022
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EDIT RESTRICTIONS:
NO USE UK / MAXIMUM FIVE MINUTES USAGE / MUST ON SCREEN COURTESY BBC STUDIO EVENTS FOR 10 SECONDS / NO USE AFTER 0012GMT JANUARY 3, 2022
Source: BBC STUDIOS EVENTS
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Kingdom
Topic: Arts / Culture / Entertainment
Audio: NATURAL
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com