Activan contingencia ambiental por aire contaminado en el Valle de México

Fotografía de archivo tomada con un dron, que muestra altos índices de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 1 ene (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) declaró este sábado la activación de contingencia ambiental por partículas contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la institución.

En un comunicado, la Came informó que a las 10.00 horas locales (16.00 GMT) "se alcanzaron promedios móviles de 24 horas de 193 y 178 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 en las estaciones Villa de las Flores y Tultitlán respectivamente, en los municipios de Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, en el estado de México.

Además, de 82,9 microgramos por metro cúbico de PM2,5 en la estación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Las partículas PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro).

Mientras que las PM2,5 son aquellas partículas de diámetro inferior o igual a los 2,5 micrómetros, es decir, son 100 veces más delgadas que un cabello humano y en buena medida provienen de las emisiones de los vehículos.

Previamente, la Came había indicado que "debido a que durante la noche del día del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero 2022 se presentaron emisiones extraordinarias generadas principalmente por la quema de pirotecnia, fogatas y quemas de otros materiales se incrementaron los niveles de contaminación por PM10 en toda la Zona Noreste del Valle de México"

Agregó que las emisiones se acumularon en el aire de la Zona Metropolitana del Valle de México "como consecuencia a las condiciones meteorológicas prevalecientes que afectaron su dispersión".

Por ello, amplió la fase preventiva por partículas a toda la ZMVM, "lo anterior, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud".

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios del Estado de México e Hidalgo, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran una contingencia ambiental.

La institución recomendó evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, además de no fumar en especial en espacios cerrados.

También avisó que a las 15.00 horas locales (21.00 GMT) emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes en la Zona Metropolitana del Valle de México.